DI PADRE IN FIGLIA/ Anticipazioni: Cristiana Capotondi, un percorso di cambiamenti nell’Italia degli anni ’50

Di padre in figlia

DI PADRE IN FIGLIA, ANTICIPAZIONI: CRISTIANA CAPOTONDI È MARIA TERESA FRANZA (OGGI, 17 APRILE 2017) - Si riparte subito in casa Rai 1: dopo le festività di Pasqua, la prima rete nazionale proporrà al pubblico la nuova fiction Di padre in figlia, diretta da Riccardo Milani e organizzata in quattro appuntamenti. Al centro, la storia e gli intrecci della famiglia Franza, guidata da Giovanni (Alessio Boni) e da Franca (Stefania Rocca), nel Veneto degli anni ’50: i due hanno lasciato il Brasile e sono approdati a Bassano del Grappa, lo stesso luogo dove Giovanni ha scelto di fondare una distilleria di famiglia. Maria Teresa (Cristiana Capotondi) è la loro primogenita: una giovane donna indipendente, pronta e decisa a proseguire gli studi di chimica all’Università. Desideri e atteggiamenti che la porteranno, inevitabilmente, a scontrarsi con la mentalità del padre Giovanni, che non comprende e non riesce ad inquadrare quest’urgenza, la sua enorme spinta verso la realizzazione.

DI PADRE IN FIGLIA, ANTICIPAZIONI: LA PRIMA PUNTATA (OGGI, 17 APRILE 2017) - Di padre in figlia prenderà il via con una sorta di flashback: dieci anni prima, Franca - a casa con la bella Maria Teresa e la più piccola, Elena (Matilde Gioli) - sta per dare alla luce due gemelli, attesissimi dal marito che non vede l’ora di avere un maschietto per tramandare il nome di famiglia. Siamo nel 1958: a Franca si rompono le acque, e corre a cercare Giovanni, a letto con l’amate. Il parto fila liscio: nascono Sofia (Demetra Bellina) e Antonio (Roberto Gudese). La scena si sposta poi a dieci anni dopo: mentre Elena si gode la gioventù e accetta di buon grado le attenzioni che i ragazzi le riservano, Maria Teresa lotta con il padre per potersi iscrivere all’Università. Un percorso, quello Di padre in figlia, che permetterà al pubblico di vivere da vicino la storia della famiglia Franca, e di leggere e scoprire i cambiamenti ai quali l’Italia è andata incontro in quegli anni.

