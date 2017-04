EMIGRATIS 2/ Anticipazioni: Pio e Amedeo con Belen Rodriguez e Andrea Iannone (puntata 17 aprile 2017)

Emigratis 2

EMIGRATIS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 APRILE 2017: PIO E AMEDEO CON BELEN E IANNONE - Continuano i viaggi a scrocco di Pio e Amedeo, e la puntata di Emigratis 2 annunciata per oggi - lunedì 17 aprile 2017 - si prospetta davvero scoppiettante: gli incontri e le proposte del duo in giro per il mondo torneranno puntuali a partire dalle 23.30, con un incontro davvero speciale. Proprio l’altro giorno, Pio D’Antini e Amedeo Grieco sono intervenuti sulla loro pagina Instagram ufficiale per fare innanzitutto gli auguri di Buona Pasqua: ma, dal momento che nel giorno di Pasquetta, dopo festeggiamenti e grigliate, entrambi sarebbero tornati a far compagnia al pubblico di appassionati, qualche piccola (e succosa) anticipazione era d’obbligo. “Buona Pasqua Raga” hanno esordito, per poi aggiungere “mi raccomando domani sera non perdere la puntata 6 di #emigratis, ci saranno anche Andrea Iannone e Belen… con loro parleremo cultura. #emigratis #lunedì #23e20 #italia1 #puntata6”.

Nello scatto Pio e Amedeo sono al tavolo con la coppia: mentre il pilota guarda divertito, i due sono rivolti verso la showgirl, che li guarda con uno sguardo stupito. Di che cosa staranno parlando? E quali altri vip cadranno nella loro rete?

