EMMA MARRONE/ News: la salentina porterà la squadra bianca al successo? (oggi, 17 aprile 2017)

Emma Marrone

EMMA MARRONE, NEWS: LA SALENTINA PORTERÀ LA SQUADRA BIANCA AL SUCCESSO? - Si è conclusa ieri la registrazione del quinto serale, che per la prima volta ha visto Emma Marrone nelle vesti di direttore artistico della quadra bianca dopo l'addio di Morgan. La cantante, infatti, è tornata nella scuola più spiata della tv su richiesta di Maria De Filippi, che come rivelano le prime anticipazioni del serale registrato ieri, le ha riservato un momento molto speciale con lo scopo di ringraziarla. La conduttrice, infatti, ha accolto Emma Marrone al centro del palco, elogiando la sua straordinaria umiltà e il coraggio di prendere in mano una situazione così spinosa come quella che in queste ultime settimane sta vivendo la squadra bianca.

La presenza della cantante nel noto talent di Canale 5, a quanto pare, ha messo finalmente d'accordo tutti: da una parte il pubblico sala sempre pronto a contestare Morgan, dall'altro tutti protagonisti presenti nel parterre, che in più di un'occasione hanno contestato il vecchio coach per i suoi modi di fare così alternativi. Riuscirà Emma Marrone a dare il meglio e a guidare i quattro componenti della squadra bianca fino alle fasi finali dello show? I suoi fan non hanno alcun dubbio: insieme a lei e forti del suo grande talento, gli allievi della squadra bianca avranno la strada spianata verso il grande successo della puntata finale.

© Riproduzione Riservata.