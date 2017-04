EXPOSED - NELL'OMBRA DI UN DELITTO/ Su Cielo il film con Keanu Reeves (oggi, 17 aprile 2017)

Exposed - Nell'ombra di un delitto, film prima serata

EXPOSED - NELL'OMBRA DI UN DELITTO, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 17 APRILE 2017: IL CAST - Exposed - Nell'ombra di un delitto, il film in onda su Cielo oggi, lunedì 17 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere thriller realizzata nel 2016 diretta dal regista Declan Dale ed interpretata da Keanu Reeves, Ana de Armas, Christopher McDonald, Big Daddy Kane, Mira Sorvino e Michael Rispoli. Il titolo inizialemnte scelto per il film era Daughter of God. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

EXPOSED - NELL'OMBRA DI UN DELITTO, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 17 APRILE 2017: LA TRAMA - Scott Galban, interpretato da Keanu Reeves, è un detective di polizia che di recente ha perso il suo partner in circostanze sospette e misteriose. Il detective Galban inizia così ad indagare sui fatti che hanno procurato la morte del detective Cullen per cercare di onorare la memoria del suo collega e soprattutto fare giustizia. I primi indizi mostrano un legame tra una donna originaria dell'America Latina ed il caso su cui sta indagando Galban. La donna, di nome Isabel, sostiene di essere una sensitiva in grado di mettersi in contatto con gli angeli. In un primo momento il legame tra Isabel e la morte del detective Cullen non sembrerà essere chiaro. Ma con il passare del tempo ed il ritrovamento di nuovi indizi e prove la situazione diventerà via via più cristallina. Galban scoprirà presto che l'idea pacifica e pulita che si era fatto circa il suo ex collega era in realtà completamente errata. Cullen era infatti un poliziotto corrotto. I superiori del detective Galban non intendono proseguire nelle indagini e soprattutto vogliono evitare che una simile notizia venga divulgata dalla stampa. L'immagine della polizia ne uscirebbe deturpata ed inoltre la famiglia di Cullen rischierebbe di perdere la pensione spettante al defunto. Nel frattempo Isabel scopre di essere incinta. Suo marito è in Iraq da un anno e la donna inneggia al miracolo. La famiglia del marito non crede alla sua versione soprannaturale della vicenda e cacciano Isabel da casa loro. La donna dovrà quindi stabilirsi da suoi genitori. Ben presto si scoprirà che gli angeli che Isabel crede di vedere sono semplicemente frutto della sua immaginazione. La donna ha creato un mondo parallelo nella sua mente per cercare di sopprimere il dolore e la vergogna inferti dalle violenze subito dal detective Cullen.

