Emma e Stefano ballano insieme/ Amici 2017, Maria De Filippi riaccende la fiamma tra De Martino e la Marrone?

Emma Marrone e Stefano De Martino

Emma Marrone e Stefano De Martino ballano insieme ad Amici 2017: la richiesta di Maria De Filippi riaccende la passione? - Colpo di scena nella nuova registrazione di Amici di Maria De Filippi. Ormai è noto a tutti che il nuovo direttore artistico della squadra Bianca, che va a sostituire Morgan, è Emma Marrone. Non tutti invece sanno che nel quinto serale (in onda il 22 aprile su Canale 5) ci sarà un importante riavvicinamento tra Emma e Stefano De Martino. I due ex tornano faccia a faccia ma soprattutto fianco a fianco. Come svela il Vicolo delle News, nella solita prova iniziale per decidere quale delle due squadra avrebbe dovuto iniziare, Emma ed Elisa hanno dovuto ballare su richiesta di Maria De Filippi; così alla prima è toccato proprio il suo ex Stefano e alla seconda Marcello Sacchetta.

Tralasciando che Emma non è riuscita ad aggiudicarsi neppure una delle tre manche, quello che è molto importante per i fan è che Emma e Stefano abbiano ballanto uno accanto all'altra.In studio a questa visione è infatti scoppiato un fragoroso applauso ed è scvontato dire che il web e soprattutto i fan dell'ex coppia sono tornati a sperare che questo sia l'inizio di un riavvicinamento tra i due. Possibile? Tutto può essere, soprattutto visto che al momento sono entrambi single. Chissà come reagirà Belen nel rivedere il suo ex marito con la donna che ha tradito per lei... ne vedremo di certo delle belle!

