Gianni Boncompagni/ "Aveva amanti minorenni come Berlusconi", il messaggio shock di Barbara Carfagna

Dopo la morte di Gianni Boncompagni arriva l'inaspettato messaggio della giornalista del TG1 Barbara Carfagna - Tra i tanti messaggi scritti in ricordi di Gianni Boncompagni, morto ieri all'età di 84 anni, spunta anche quello della giornalista del Tg1 Barbara Carfagna. È proprio lei un un lungo post scritto su Facebook a portare alla luce altri aspetti della vita di Boncompagni che non riguardano strettamente la sua carriera: "Quanto cambia chi è la persona che lo compie nel racconto di un comportamento? Tutti amavamo e piangiamo la morte di Boncompagni. - esordisce la Carfagna, che però si focalizza su un altro aspetto - Io me lo ricordo a qualche festa da D'Agostino in cui si parlava di Berlusconi. Anche lui aveva avuto amanti minorenni e le aveva piazzate con successo, anche nella TV di Stato. C'era anche Freccero che chiosava: "la vita è come il film 'La Società degli uomini'". E, come spesso accade, aveva ragione. Una di queste amate e piazzate in Rai a 16 anni, era lei. Isabella Ferrari".

Barbara Carfagna su Facebook: "Boncompagni aveva amanti minorenni come Berlusconi" - Le parole scritte da Barbara Carfagna sono chiare e scatenano anche numerosi commenti da parte dei follower che si chiedono se la sua sia voler accusare Boncompagni o un voler quasi giustificare Berlusconi. La riflessione della giornalista però continua e si focalizza sulla foto che vede proprio Boncompagni: "Qui Insieme a uno dei più grandi accusatori di Berlusconi per le vicende Ruby e Noemi. Però Boncompagni lo abbiamo sempre visto tutti solo come un creativo Pigmalione. - rincara la dose la Carfagna, che ancora aggiunge - Lei e la Gerini come due miracolate per averlo avuto accanto, brave belle e intelligenti; una oggi pure sofisticata intellettuale, in Teatro con Travaglio. Una parte la fecero fare pure a lui, Bonco sul palco con Ingroia Ruotolo e Di Pietro". La riflessione della giornalista si conclude poi così: "Perché alla fine questo è stato l'esito di un comportamento oggi condannato, negli anni '80 accolto e finanziato pure con i soldi pubblici. Lui vedeva chiaramente questi paradossi, anzi li sottolineava in interviste ficcanti e ne rideva".

