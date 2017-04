Grey's Anatomy 13 / Anticipazioni puntata 17 aprile 2017: Meredith sceglierà Riggs?

Grey's Anatomy 13, in prima Tv assoluta su Fox Life

GREY'S ANATOMY 13, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 17 aprile 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Grey's Anatomy 13, in prima Tv assoluta. Sarà il 17°, dal titolo "Finchè non te lo sento dire". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: dopo un breve viaggio in auto con la madre, Jackson (Jesse Williams) parte per occuparsi di un paziente ed April (Sarah Drew) decide di seguirlo. Il chirurgo deve infatti effettuare un trapianto, ma una volta sul posto scopre che il padre del giovane donatore non è stato informato della situazione. Anche Risa (Zoë Hall) e Mary (Skye P. Marshall), la madre della ragazzina, temono che il trapianto alle corde vocali non riesca a debellare il tumore. Jackson si dimostra risoluto, ma Risa crede che una tracheotomia sia la cosa migliore da effettuare. Quando il chirurgo farà un'affermazione sul suo essere padre, April gli contesterà di sfruttare il suo ruolo per manipolare le due madri. Il giorno seguente, April scopre che il tessuto del donatore non è più utilizzabile a causa di una lesione alla gola.

Jackson tuttavia non è presente, ma riesce a trovarlo in un bar nelle vicinanze, dove lo trova ubriaco. Anche se cerca di farlo ragionare, Jackson dà in escandescenza e se ne va. April invece conosce il titolare del locale, Robert (Eric Roberts), un ex chirurgo, e che gli rivela di essere un Avery solo all'ultimo istante. Molte ore dopo, Jackson sembra di nuovo concentrato sul caso, ma durante una discussione con l'ex moglie, vengono informati che la paziente sta per essere trasferita. Le due madri infatti credono che sia meglio ascoltare un altro parere, ma April riesce a convincerle che la ragazzina potrà sopravvivere solo con una tracheotomia. Poco dopo, April rivela a Jackson di sapere che in realtà si trovano lì per via del padre. Solo dopo diverse insitenze il chirurgo le confessa di essere ancora arrabbiato con il padre perché lo ha abbandonato senza una spiegazione. Tuttavia, non è riuscito ad affrontarlo ed a dirgli ciò che pensa, ma April lo spinge a rivelare a Robert la verità sul fatto che sia il figlio. Scoperto tutto, Robert si dimostra felice e spinge il figlio a rivelargli tutto della sua vita. Gli confessa inoltre di non essersi mai sentito tagliato per la vita mondana e per la ricchezza degli Avery, ma di considerarsi felice. Disgustato e deluso, Jackson decide alla fine di allontanarsi. Dopo aver confessato all'ex moglie i propri tormenti, entrambi i chirurghi concludono che possono salvare la paziente grazie ad un'operazione sperimentale, prelevando del tessuto per la nuova gola dal suo stomaco. In seguito al successo dell'operazione ed una volta rientrati in albergo, Jackson e April si baciano e si rinchiudono in camera da letto. Solo dopo il loro riavvicinamento Jackson capisce che la madre ha voluto inviare April al suo fianco proprio perché sapeva che cosa sarebbe successo fra loro. Prima di ritornare in città, Jackson saluta Robert, a cui sottolinea di non considerarlo suo padre e nemmeno un nonno per Harriette.

GREY'S ANATOMY 13, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 17 APRILE 2017, EPISODIO 17 "FINCHE' NON TE LO SENTO DIRE" - Nella puntata di questa sera di Grey's Anatomy 13, sarà Maggie a dover affrontare alcune questioni spinose con la madre. Nel precedente incontro fra le due donne, abbiamo visto la madre di Maggie rinunciare nel rivelarle di avere un tumore, ma ora la verità verrà a galla. Intanto, Meredith e Nathan arriveranno ad un punto di svolta per quanto riguarda la loro non relazione. Il chirurgo, infatti, chiederà allo spasimante di dirle dei buoni motivi per cui dovrebbe accettare un suo invito. La risposta lascerà Meredith senza parole, tanto da decidere di uscire con Riggs. Tutto questo li porterà prossimamente a dover affrontare la questione spinosa di Maggie e della sua infatuazione per l'ultimo arrivato. Anche Amelia e Owen dovranno affrontare le ultime evoluzioni del loro rapporto. Il neurochirurgo dovrà finalmente prendere una decisione riguardo al loro futuro: cosa sceglierà di fare?

