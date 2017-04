HAWAII FIVE-0 6/ Anticipazioni puntata 17 aprile: Danny rapinato da un gruppo di criminali!

Hawaii Five-0 6, in onda su Rai 2

HAWAII FIVE-0 6, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 17 aprilee 2017, Rai 2 trasmetterà due episodi della serie Hawaii Five-0 6. Saranno il 15° ed il 16°, dal titolo "Risorse" e "Il cacciatore". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: McGarrett (Alex O'Loughlin) chiede a Odell (Michael Imperioli) di difendere Sang Min (Will Yun Lee) dall'accusa di omicidio, ma sembra che nessuno stia valutando la sua innocenza. Il giudice ha invece anticipato il processo, che si svolgerà dopo tre giorni. Il primo incontro fra Odell e Sang non va a buon fine, ma il Sergente riesce a convincere l'avvocato a fare un tentativo. La situazione si complica quando Odell scopre che l'accusato è evaso in precedenza da un penitenziario e richiede che non testimoni perché non emerge quella verità. Sang riferisce inoltre di aver sorpreso il vero assassino e di avergli sparato, ma di essere stato fermato dalla Polizia subito dopo, ancora armato. L'assenza di testimoni rende il caso ancora più complesso. L'identikit fornito da Sang non porta poi da nessuna parte, ma Odell decide di avvalersi della collaborazione di Bones (Ziggy Marley). Più tardi, Max (Masi Oka) rivela alla squadra che esiste una seconda vittima associata al killer che stanno cercando e che si tratta di un clandestino. Seguendo quella pista, McGarrett scopre che una testimone, Andrea Sarte (Jocelyn Tecson), ha riconosciuto Sang come l'assassino del fratello. La squadra crede tuttavia che la donna sia stata convinta dal killer a fare una finta deposizione. Grazie ad un informatore, Lou (Chi McBride) scopre che il criminale avvistato da Sang sta per ricevere un carico di esseri umani di lì a poche ore. Durante la sparatoria, McGarrett e Chin (Daniel Dae Kim) sono costretti inoltre a gettarsi nell'oceano per salvare dei clandestini rinchiusi in un container.

L'unico testimone che può confermare il coinvolgimento del killer si trova però in bilico fra la vita e la morte. Odell deve quindi preparare Sang per il processo e coinvolge tutto il resto della squadra per fare una simulazione. Date le numerose complicazioni ed in assenza di un testimone, Odell decide di far figurare Sang come un informatore della Five-0, coinvolto in modo errato nell'omicidio. Nonostante le testimonianze di tutta la squadra, l'accusa riesce a dimostrare che Sang potrebbe aver agito indisturbato di sua volontà, ma Odell decide di chiamare il suo cliente a testimoniare. Quando tutto sembra andare per il verso sbagliato, Odell nota che Sang non è in grado di vedere alla perfezione per via di un trauma alla testa provocato da un colpo di Chin. In questo modo dimostra che non avrebbe mai potuto sparare a distanza, come invece è accaduto nell'omicidio, riuscendo a scagionarlo.

HAWAII FIVE-0 6, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 10 APRILE 2017, EPISODIO 15 "RISORSE" - La squadra indaga su uno strano omicidio avvenuto in ospedale, messo in atto da un finto medico che ha ucciso tutti i presenti, compreso il paziente che McGarrett e gli altri avevano scortato fino alla struttura. Il Sergente inizia quindi a pensare che l'evento sia collegato ad una conoscenza fra il killer e la vittima. Scopre in seguito che il medico che ha operato il detenuto ha inserito una pendrive durante l'intervento, su richiesta di un secondo uomo. Durante le indagini si scoprirà inoltre che si tratta di un analista programmatore di una società collegata all'NSA, ma la pista porterà invece il Sergente verso la fidanzata del sospettato, una spia russa.

EPISODIO 16 "IL CACCIATORE" - Due uomini vengono feriti durante una traversata sull'oceano e mentre uno di loro muore, l'altro rimane in stato d'incoscienza. La squadra pensa che le due vittime lavorino in un peschereccio che sfrutta dei lavoratori come schiavi. Non appena l'unica vittima rimasta in vita si sveglia, i loro sospetti vengono confermati. Intanto, Danny trascorre il suo giorno libero con i figli ed è costretto a prendere un autobus a causa di un guasto al motore dell'auto, che li porterà ad assistere ad una rapina. La situazione precipiterà ulteriormente quando Danny deciderà di inseguire i malviventi da solo.

