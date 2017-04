HOUSE OF LIES 4/ Anticipazioni puntata 17 aprile 2017: Jeannie sta per lasciare Marty?

House of Lies 4, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

HOUSE OF LIES 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 17 aprile 2017, Sky Atlantic trasmetterà gli ultimi due episodi di House of Lies 4, in prima Tv assoluta. Saranno il 5° ed il 6°, dal titolo "Raccolta fondi" e "Quota 200". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: Jeannie (Kristen Bell) prosegue la sua gravidanza a gonfie vele, anche se ad ogni starnuto la sua vescica sembra non rispondere. Durante un incontro con Doug (Josh Lawson), nota inoltre che l'amico è stranamente su di giri anche per le sue mutandine sporche. Marty (Don Cheadle) invece cerca di portare dalla propria parte un grande cliente, ma scopre che Monica (Dawn Olivieri) ha la stessa ambizione. Visto che l'ex moglie cerca di ottenere dei vantaggi, Marty le ricorda che la reputazione di Dante Valerio (Brian Howe) potrebbe crollare miseramente. In quel momento, Ellis (Demetri Martin) va in escandescenza nel vedere il prototipo di auto sportiva costruito dagli ingegneri e dopo aver urinato sulla carrozzeria, prende a mazzate il bolide. Jeannie invece scopre da Erin (Kirby Howell-Baptiste), l'amica delle Risorse Umane che la sua gravidanza potrebbe mettere a rischio le sue possibilità di carriera. Erin le consiglia alla fine di aspettare di aver superato la prima fase da neo mamma e di richiamarla in un secondo momento. Marty ed il resto del team cercano di convincere Ellis a prendere in considerazione un altro ingegnere, ma l'unica opzione sembra essere Maya (Alicia Witt). Marty incarica quindi Jeannie di convincere la donna a ritornare sui suoi passi e riprendere il suo incarico in azienda, ma Maya dimostra di essere molto rancorosa nei confronti di Ellis. Sia Marty che Jeannie cercano di alimentare le aspettative di entrambi, in modo diverso, facendo leva sulle loro pretese. Intanto, Doug cerca di convincere Clyde (Ben Schwartz) a farlo entrare nel suo progetto, sottolineando come la fine del suo matrimonio si stia rivelando un fallimento su più fronti. La situazione precipita ulteriormente quando Ellis scopre l'inganno del pod e decide di fare marcia indietro. E' a quel punto che Jeannie raccoglie tutte le proprie forze e l'adrenalina degli ormoni da puerpera per assestargli diversi ceffoni sul viso. Dopo di che, lo spinge a prendere una posizione netta, da uomo, ed a non comportarsi da bambino pur di non far fallire l'azienda. Dopo aver risolto i problemi fra Ellis e Maya, Marty si lascia convincere da Monica ad avere un rapporto nei bagni della convention.

HOUSE OF LIES 4, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 17 APRILE 2017, EPISODIO 5 "RACCOLTA FONDI" - Nel quinto episodio di House of Lies 4, tutti gli sforzi del team per non far crollare l'azienda di motori falliranno miseramente. Ellis e Maya non riusciranno infatti a collaborare insieme, come previsto se solo si considera l'inganno messo in atto con entrambi da Jeannie e Marty. Per questo il loro patto raggiungerà un punto di non ritorno, mettendo a rischio non solo le sorti della compagnia, ma anche di tutto il pod. Marty progetta quindi un piano che incontrerà il disaccordo di Jeannie, che a quel punto deciderà di proseguire su altre strade. Intanto, Clyde continua a provare qualcosa per Kelsey mentre cercano degli investitori per la loro nuova start up. EPISODIO 6 "QUOTA 200" - Nel sesto episodio dello show, Jeannie inizierà seriamente a valutare altre proposte lavorative. Marty invece prende in carico un affare collegato alla Gage Motors non appena le cose fra Ellis e Maya non andranno come previsto. Nel passato, Marty ed il padre cercano in ogni modo per far uscire il primo di prigione. Jeremy spinge il figlio a parlare con Roscoe di quanrto sta succedendo, ma il ragazzo sembra attento più ad un party dei suoi amici, a cui vorrebbe partecipare. Nel presente, Marty sorprende Malcolm a flirtare con Chantelle, ma finirà per mettere in crisi il ruolo di padre del fratello. Nel frattempo, Kelsey e Jeannie avranno una conversazione significativa che riguarda la professione.

© Riproduzione Riservata.