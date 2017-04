IL CACCIATORE/ Su Iris il film con Robert De Niro e Christopher Walken (oggi, 17 aprile 2017)

Il cacciatore, film prima serata

IL CACCIATORE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 17 APRILE 2017: IL CAST - Il cacciatore, il film in onda su Iris oggi, lunedì 17 aprile 2017 alle ore 21.00. Una pellicola del 1973 che è stata diretta da Michael Cimino (I cancelli del cielo, L'anno del dragone, Verso il Sole) ed interpretata da Robert De Niro (Taxi driver, Quei bravi ragazzi, Ti presento i miei), Christopher Walken (Pulp fiction, Una vita al massimo, La zona morta) e Meryl Streep (Kramer contro Kramer, Dove eravamo rimasti, Mamma mia). Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

IL CACCIATORE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 17 APRILE 2017: LA TRAMA - Un gruppo di amici, tutti di origini russe, vivono tranquillamente negli Stati Uniti dividendosi fra il lavoro in acciaieria, dove sono colleghi, e la caccia al cervo. Michael (Robert De Niro), Nick (Christopher Walken) e Steven (John Savage) stanno però per partire per la guerra, subito dopo il matrimonio di Steven ed in fidanzamento di Nick con Linda (Meryl Streep). Giunti in Vietnam i tre amici, insieme ad altri soldati, vengono catturati dai Viet cong. I militari americani catturati vengono costretti a giocare alla roulette russa, mentre i loro carcerieri scommettono su chi morirà per primo. Steven, dopo una crisi di nervi, si ribella ma viene condannato ad essere immerso in una pozza piena di topi. Spronati dalla sorte dell'amico, Michael e Nick riescono a fuggire uccidendo i loro carcerieri e a liberare Steven. Tutti e tre riescono fortunosamente a salvarsi, ma durante la fuga Mick viene caricato da un elicottero statunitense, abbandonando Mik e Steve. Questo ultimi riescono poi a ricongiungersi alle forze americane, ma separati dall'amico. Michael viene quindi ricoverato per le ferite e i traumi psicologici subiti. La fine della guerra però non risolve tutti i problemi. Quando torna in patria MIchael scopre che Nick ha disertato e Steven è rimasto invalido, causando una forte depressione nella neomoglie. Anche per Michael il reinserimento nella vita civile è estremamente difficile. Steven però riceve periodicamente grandi quantità di denaro dal Vietnam, e quando lo confessa all'aico i due capiscono che è Nick ad inviarli. I due decidono così di tornare in Vietnam per cercare l'amico scomparso.

