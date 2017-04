Il Commissario Montalbano, in onda su Rai 1

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI DEL 17 APRILE 2017: DUE DONNE E TANTI MISTERI PER SALVO - Nella prima serata di Rai 1 di oggi, lunedì 17 aprile 2017, andrà in onda una nuova replica de Il Commissario Montalbano. L'episodio si intitola "Luna di carta", dove ritroveremo Luca Zingaretti nei panni del protagonista. Questa volta Montalbano se la dovrà vedere con due donne, collegate ad un nuovo incontro con Michela, che getterà nuovamente scompiglio nella vita del Commissario. Angelo, il fratello di Michela, ha infatti ritrovato il corpo di un uomo all'interno della propria abitazione ed in base al modus operandi, le indagini si seguiranno inizialmente il possibile movente passionale. Proprio la verve da grande amateur della vittima, porta il Commissario Montalbano a sospettare di Teresa, l'ex fidanzata e interpretata da Francesca Chillemi, e l'amante attuale. Quest'ultima, Elena, sarà invece interpretata da Antonia Liskova. Entrambe sembrano nascondere molto di più di quanto affermano.

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI DEL 17 APRILE 2017: IL GAP DELLA VITA PRIVATA DI SALVO - Il titolo della puntata di questa sera de Il Commissario Montalbano, richiama un episodio legato all'infanzia del protagonista. Un ricordo commovente e tenero, anche se non avrà nulla a che fare con il tentativo delle principali sospettate d'omicidio di farsi beffe dell'ufficiale. Il passato di Elena in particolare nasconde una serie di delitti inspiegabili, valutati superficialmente come banali attacchi di cuore. L'introduzione di due personaggi femminili in questo nuovo episodio, inoltre, non è per nulla casuale. Il regista della fiction, Alberto Sironi, approfitta di questo particolare sia per sondare la personalità de Il Commissario Montalbano, sia per calcare sulla rottura precedente fra il poliziotto e Livia. E questo riconduce al divario che esiste fra il vissuto privato del protagonista e il suo successo professionale. Se da quest'ultimo punto di vista sembra infatti che il Commissario non abbia alcun problema, dall'altra lo troviamo in una posizione di stallo.

