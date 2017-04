IL DIAVOLO VESTE PRADA/ Su Canale 5 il film con Meryl Streep (oggi, 17 aprile 2017)

Il diavolo veste Prada, film prima serata

IL DIAVOLO VESTE PRADA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 17 APRILE 2017: IL CAST - Il diavolo veste Prada, il film in onda su Canale 5 ogi, lunedì 17 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola del 2006 diretta da David Frankel ed interpretata da Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. La storia è interamente ispirata all'omonimo romanzo scritto da Lauren Weisberger. La canzone che apre il film Il diavolo veste Prada è Suddenly I see dell'artista statunitense KT Tunstall. Sono inoltre presenti i brani Jump e Vogue, entrambi di Madonna. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL DIAVOLO VESTE PRADA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 17 APRILE 2017: LA TRAMA - La protagonista della storia è Andy Sachs, una giovane appena laureata ed in cerca di un'occupazione lavorativa. Andy si è appena trasferita a New York e la sua più grande aspirazione è quella di diventare una giornalista. Decide così di prendere parte ad un colloquio come seconda assistente di Miranda Priestly, la direttrice di una famosa rivista di moda. Nonostante Andy non sia portata per il mondo della moda, Miranda decide di assumerla. La giovane intende resistere almeno un anno sotto le grinfie della terribile ed autoritaria Miranda, per poi entrare a far parte della redazione della rivista. Il nuovo lavoro di Andy assorbe completamente le sue energie tanto che la ragazza inizia a trascurare famiglia e fidanzato. Cerca di tener duro consapevole del fatto che la sua nuova occupazione potrà esserle d'aiuto per la sua futura carriera. Grazie all'aiuto di Nigel, un collaboratore di Miranda, Andy inizierà a cambiare radicalmente il suo look. La ragazza diventerà sempre più abile ed efficiente tanto da superare la prima assistente di Miranda e subentrare al suo posto mentre la storia con il suo fidanzato storico, Nate, raggiunge il capolinea. Durante la permanenza a Parigi per via della settimana della moda, Andy cede alle lusinghe di Christian Thompson, un giornalistica freelance di moda molto famoso. Christian svelerà ad Andy che l'editore della rivista per cui lavora sta per licenziare Miranda. La ragazza corre subito ad avvertire la sua datrice di lavoro, affranta dal recente divorzio con il suo terzo marito. Ma Miranda era già a conoscenza dei piani del suo editore e prima che Andy possa avvisarla, mette in piedi un ingegnoso piano che salverà la sua carriera e la sua permanenza alla direzione della rivista Runway. Nel frattempo Andy, tornata a New York cerca di recuperare i rapporti con Nate e viene assunta all'interno della redazione del Mirror.

