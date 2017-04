IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: Cristobal Garrigues fa il suo ingresso a Puente Viejo

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CAMILA RITORNA, COS'E' ACCADUTO A HERNANDO? - La storia d'amore tra Hernando e Camila potrebbe arrivare alla fine nelle puntate spagnole de Il Segreto. E' noto, infatti, Lucia riuscirà a sedurre il padrone di casa, approfittando dell'assenza dell'amica. Con qualche bicchiere di troppo in corpo, Hernando cederà alle moine della cubana, trascorrendo con lei dei momenti di passione. Il tutto accadrà proprio quando Camila si preparerà a fare ritorno a casa, decisa a salvare il suo matrimonio. Ma i pensieri di Hernando saranno ormai lontanissimi: anche se le intenzioni della Valdesace saranno delle migliori, il marito non sarà più lo stesso. Penserà continuamente a Lucia, provando un forte seno di colpa verso la moglie: sarà solo l'ammissione del proprio errore o comincerà a provare dei veri sentimenti nei confronti di Lucia? Il sospetto che Lucia non sia disposta a concludere la sua strategia di conquista non manca! Quale sarà la sua prossima mossa?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 17 APRILE: L'ARRIVO DI CRISTOBAL GARRIGUES - Il Segreto non conosce pausa nella sua programmazione e torna oggi, giorno di Pasquetta, anche se in un orario diverso dal solito. Le vicende di Puente Viejo, infatti, oggi andranno in onda a partire dalle ore 18:45 e fino alle ore 20:00, quando lasceranno spazio al Tg 5. Sarà un appuntamento davvero ricco di suspense, a causa del rapimento degli uomini del paese ad opera dei soldati. Mentre Donna Francisca cercherà di contattare le sue potente conoscenze per trovare una soluzione a quanto accaduto, farà il suo ingresso in paese, il nuovo sovrintende Cristobal Garrigues. Si tratterà di un uomo losco, decisamente crudele e autoritario, che in pochissimi giorni si farà temere da tutti gli abitanti di Puente Viejo. Non ne sarà da meno Donna Francisca, che non si spiegherà per quale motivo il potente personaggio non si recherà da lei per fare la sua conoscenza. Sarà forse portatore di un grande segreto relativo al suo passato?

