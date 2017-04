Isola dei Famosi 2017 / News: Dayane Mello sui social: "Si perde quello che non si vuole", foto

Isola dei Famosi 2017

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: DAYANE MELLO, "SI PERDE QUELLO CHE NON SI VUOLE", FOTO - I legami affettivi sono stati i grandi protagonisti dell'Isola dei Famosi 2017. L'amore, infatti, ha spesso trionfato sulle spiagge di Cayo Cochinos, dove i sentimenti, sopiti o celati, hanno coinvolto i tanti naufraghi di questa edizione. Oltre ad Eva Grimaldi e Imma Battaglia, che proprio in Honduras hanno trovato il coraggio di fare outing, anche Paola Barale e Raz Degan hanno avuto la possibilità di confrontarsi nuovamente con i loro sentimenti, scrivendo, giorno dopo giorno, una delle pagine più intense e seguite della storia del reality. Non sono stati altrettanto fortunati, invece, Dayane Mello e Stefano Bettarini, che dopo aver conquistato una copertina di "Chi" con i loro bollenti baci honduregni, hanno visto la loro love story naufragare sotto il peso del gossip. La modella, nella giornata di ieri, ha scritto sui social un lungo messaggio per augurare ai suoi fan la buona pasqua, ma a spiccare, tra una frase e l'altra, è stato in particolare questo pensiero: "A volte si perde quello che non si vuole, ma conquista mai immaginato (...)". La Mello si riferisce forse al suo ex? Per visualizzare il suo messaggio potete cliccare qui.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: LA FESTA DI NANCY COPPOLA - L'Isola dei Famosi 2017 si è conclusa mercoledì scorso con la vittoria di Raz Degan, che ha portato a termine il suo percorso solitario superando, man mano, tutti gli avversari che si sono posti sul suo cammino. Al secondo posto Simone Susinna, che dopo aver superato le dure prove previste nell'appuntamento finale, è arrivato a un passo dalla vittoria scavalcando la favorita Eva Grimaldi. Archiviata la finale, tutti i naufraghi si stanno godendo la meritata popolarità e, circondati dall'affetto dei tani fan, non fanno mancare la loro presenza nei tanti eventi organizzati per loro. Nelle ultime ore, è stata Nancy Coppola a circondarsi di follower, che per l'occasione hanno organizzato un party per festeggiare il suo ritorno in Italia. Della festa hanno parlato anche alcuni giornali e, nella giornata di ieri, la cantante è tornata sui social per mostrare ai suoi seguaci un articolo dedicato all'evento. Cliccate qui per visualizzarlo.

