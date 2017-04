Justin Bieber / News: sulle note di Despacito con Luis Fonsi, video (oggi, lunedì 17 aprile 2017)

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: SULLE NOTE DI DESPACITO CON LUIS FONSI, VIDEO - Anche Justin Bieber si è fatto travolgere dal fascino di Despacito, il brano di Luis Fossi che, di recente, che ha scalato le classifiche conquistando le radio di tutto il mondo. Poche ore fa, infatti, sui social è stata annunciata una collaborazione fra i due cantanti, che hanno realizzato una nuova versione del brano più cantato e ballato delle ultime settimane. Secondo le prime dichiarazioni, tutto è rimasto più o meno uguale, dal ritmo fino al sound. La novità è che al grande successo delle ultime settimane si è aggiunto anche Justin Bieber, che a quanto pare ha deciso di cantare per la prima volta in lingua spagnola. Ancora una volta la popstar canadese ha conquistato il suo pubblico realizzando qualcosa di insolito, ma stavolta non sono stati suoi colpi di testa a fare rumore, bensì la sua musica! Se volete ascoltare la nuova versione di Despacito, potete cliccare qui e visualizzare il filmato direttamente su Youtube.

JUSTIN BIEBER, NEWS: PER SELENA GOMEZ È SOLO UN LONTANO RICORDO? - Mentre Justin Bieber è sempre più concentrato sulla sua carriera musicale, che continua a collezionare successi in tutto il mondo. Selena Gomez, la sua ex storica, è sempre più legata all'attuale fidanzato, il celebre The Weekend. Come molti già sanno, i due nei giorni scorsi sono stati paparazzati in Italia nel corso di un viaggio romantico, ma qualche giorno dopo hanno fatto la loro comparsa anche a Buenos Aires, tappa che ha anticipato il successivo ritorno negli Stases. Proprio qui la coppia è stata sorpresa dai tanti fotografi che oggi giorno sperano di scoprire qualcosa di più, ma a sorprendere tutti sono stati gli abiti coordinati sfoggiati dai due, che a quanto pare, per sancire la profondità del loro rapporto, hanno deciso di vestire sempre in maniera molto simile. In un'occasione, i due hanno sfoggiato le stesse scarpe da ginnastica, ma anche gli occhiali indossati di recente sono uguali: stessa sfumatura per entrambi. Non ci credete? Qui l'ultimo scatto condiviso dalla cantante. Justin Bieber è ormai un lontano ricordo?

