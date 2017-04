L'AMORE E' SERVITO/ Su Rai 2 il film con Muriel Baumeister (oggi, 17 aprile 2017)

L'amore è servito, stasera in onda su Rai 2

L'AMORE E' SERVITO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 17 APRILE 2017: IL CAST - L'amore è servito, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 17 aprile 2017 alle ore 15.40. Una divertente pellicola tedesca per la tv di genere sentimentale che è stata diretta da Marcus Ulbricht, nel cast figurano Muriel Baumeister nel ruolo di Frieda, Bernhard Schir in quello di Felix Hauser, Monique Schröder è invece Amy, Luise von Finckh è Lotte, Clelia Sarto interpreta Karolin, Roman Knizka è Dennis e Frank Riede invece veste il ruolo di Hannes. Uscito nel 2011, è già andato in onda nel 2013 per la prima volta sulle reti italiane, con un discreto successo. Questo film tv tedesco è incentrato innanzitutto sulla cucina, ma non nasconde risvolti inaspettati e romantici. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

L'AMORE E' SERVITO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 17 APRILE 2017: LA TRAMA - Questa commedia sentimentale scritta da Christiane Dienger narra la storia di Felix Hauser, che detiene il titolo di uno degli chef migliori del mondo. Felix è prepotente e boriso, sicuro di sè all'inverosimile a causa delle sue innate doti e del suo grande successo. Lo chef è alla conduzione di programma di cucina alla tv e in concerto gestisce anche un importante ristorante. Nei suoi progetti futuri ci sono una nuova apertura in Giappone, a Tokyo, e negli Stati Uniti, a New York. Tutto pare andare per il verso giusto nella vita di Felix, finché un giorno, preso dalla fretta di arrivare ad un importante appuntamento, lo chef inforca la sua cabriolet sportiva e parte a tutto gas. Sul suo cammino si frappone la bella contadina Freida Steiner, che viene investita in pieno, finendo in un fosso. Invece che accorrere in soccorso della donna, che si è fortunatamente solamente rotta una caviglia, Felix se la prende con lei e la lascia sola. Un vicino di Frieda riesce tuttavia a segnare il numero di targa di Felix per farlo rintracciare. Inutile dire che i giornalisti sono subito sul pezzo e partono all'attacco con la pubblicazione di questa notizia shock. Il futuro e la carriera di Felix sono a questo punto compromessi, il programma televisivo lo licenzia, mentre gli investitori dei suoi nuovi locali spariscono. Lo chef chiede quindi aiuto al suo avvocato, che gli suggerisce di offrirsi spontaneamente di assistere Freida nella gestione della sua fattoria, finché la giovane contadina non si sarà completamente rimessa. Felix non è molto portato per la vita di campagna, così come mal sopporta la povera Frieda. Tuttavia, dopo un inizio in salita, lo chef si rende conto che dietro il mondo di riflettori e investitori c'è un universo intero e inizia persino ad interessarsi alla ragazza. Freida però non vuole farsi ingannare e rimane fermamente convinta che Felix voglia soltanto impressionare i tabloid. Questa convivenza, con il tempo, rivelerà degli esiti davvero inaspettati.

