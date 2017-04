L’ONORE E IL RISPETTO 5/ Anticipazioni e news: il viaggio di Tonio, nuovo amore all’orizzonte? (17 aprile)

L'onore e il rispetto 5

L’ONORE E IL RISPETTO 5, ANTICIPAZIONI E NEWS: IL VIAGGIO DI TONIO FORTEBRACCI (OGGI, 17 APRILE 2017) - Tonio Fortebracci ha fatto un accordo con Daria: ne L’onore e il rispetto 5 - Ultimo capitolo il personaggio interpretato da Gabriel Garko ha ricordato i numeri per accedere al conto in Svizzera, corrispondenti alla data di nascita della madre. È pronto per mettere le mani su un bel gruzzolo, che gli permetterà di proseguire con il suo piano di vendetta. Con la poliziotta, Tonio è stato chiaro: dopo averle confessato che all’interno del suo commissariato c’è una talpa, ha chiesto di fingere che fosse morto nell’agguato a Dagò, in modo da poter agire il più possibile indisturbato. È stata Michela a procurargli una pistola e a salvarlo ancora una volta, pagando con la vita: ma la stata presa sembra essere quella giusta.

La terza puntata della fiction è andata in onda lo scorso venerdì: il prossimo appuntamento è invece fissato per il 21 aprile, e le anticipazioni rivelano che il viaggio che Fortebracci sta affrontando sarà i grado di mettersi in vantaggio, tra risorse e incontri potenzialmente fruttuosi. Per il protagonista de L’onore e il rispetto 5, però, sembra in vista anche un nuovo amore: Tonio incontrerà infatti una donna, ma di chi si tratta? Naturalmente, andranno avanti anche le mosse di Rosalinda e Ettore De Nicola, che sembrano più vicini che mai. La giovane gli ha rivelato quel che Trapanese aveva in mente, ed è intenzionata a sposarlo. Quali altri colpi di scena ci saranno?

