L'UOMO CHE SAPEVA TROPPO/ Su Rete 4 il film con James Stewart (oggi, 17 aprile 2017)

L'uomo che sapeva troppo, film

L'UOMO CHE SAPEVA TROPPO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 17 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - L'uomo che sapeva troppo, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 17 aprile 2017 alle ore 16.05. Una pellicola di genere thriller dal titolo originale The Man Who Knew Too Much ed è stata realizzata nel 1956 dal leggendario Alfred Hitchcock. Si tratta di un remake di un omonimo lungometraggio datato 1934 e diretto dallo stesso Hitchcock. A differenza della prima versione, prodotta in Gran Bretagna, quella del 1956 è prodotta negli Stati Uniti. Gli interpreti principali sono James Stewart nel ruolo del Dr. Ben McKenna, Doris Day in quello di Jo McKenna, Brenda De Banzie è invece Lucy Drayton e Bernard Miles è Edward Drayton. In diversi suoi lungometraggi, Hitchcock compare regalando al pubblico dei cameo. E' anche il caso de L'uomo che sapeva troppo, pellicola in cui il regista compare di spalle al mercato di Marrakech mentre assiste, insieme alla folla, ad spettacolo di saltimbanchi. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

L'UOMO CHE SAPEVA TROPPO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 17 APRILE 2017: LA TRAMA - La storia si apre con la comparsa di due turisti americani, il medico Ben McKenna e la moglie Jo. L'ambientazione è il Marocco, paese che la coppia ha scelto per il loro viaggio. Qui conoscono il misterioso Louis Bernard, che da subito da dei pensieri al medico. A cena la coppia incontra i coniugi Drayton, una coppia di inglesi. Bernard è una presenza inquieta anche in quest'occasione. Il giorno successivo i quattro turisti assistono ad un omicidio al mercato di Marrakech, senza che il dottor McKenna possa fare nulla ma, accorrendo in suo soccorso si rende conto che l'uomo pugnalato altri non è che Louis Bernard camuffato. Questo, prima di spirae, gli rivela che sarà presto ucciso anche lui a Londra, facendo le parole "Ambrose Chapel". Il dottore riceve inoltre una inquietante telefonata che gli intima il silenzio su ciò che Bernard gli aveva rivelato, ricattandolo. Bernard non era altro che un agente del controspionaggio francese e, tornato in patria, incontra il fantomatico Ambrose Chapel, del tutto estraneo al fatto. I coniugi, indagando in autonomia, comprendono che Ambrose Chapel dunque è un luogo, non una persona. Qui i Drayton rapiscono il piccolo Hank, figlio di Jo, ma la madre riesce ad avvisare Scotland Yard e riesce a sventare il terribile attentato contro il primo ministro. E' l'ambasciatore il mandante di questa macchinazione, così ad Edward Drayton viene ordinata l'uccisione del figlio dei McKenna. La moglie Lucy, tuttavia, riesce a farlo fuggire e a far sì che si ricongiunga al padre.

