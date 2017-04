LA MAGNIFICA PREDA/ Su Rai Movie il film con Marilyn Monroe (oggi, 17 aprile 2017)

La magnifica preda, film prima serata

LA MAGNICA PREDA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 17 APRILE 2017: IL CAST - La magnifica preda, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 17 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere western che è stata diretta da Otto Preminger (Vertigine, Anatomia di un omicidio, Tempesta su Washington) ed interpretata da Marilyn Monroe (A qualcuno piace caldo, Gli uomini preferiscono le bionde, Quando la moglie è in vacanza), Robert Mitchum (La morte corre sul fiume, Le catene della colpa, La figlia di Ryan) e Rory Calhoun (Come sposare un milionario, I desperados della frontiera, L'ascia di guerra). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA MAGNICA PREDA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 17 APRILE 2017: LA TRAMA - Matt Calder (Robert Mitchum) è un vedovo appena uscito di galera, dove ha scontato una condanna di omicidio. Non appena libero, Matt si reca dal figlio Mark (Tommy Rettig), che aveva affidato a Kay (Marilyn Monroe), una cantante da saloon. Recuperato il figlio, Matt si mette in viaggio verso una fattoria di sua proprietà, dove i due potranno vivere tranquillamente. Nel frattempo Kay parte con il fidanzato Harry (Rory Calhoun) alla volta di Council City, per depositare in una banca l'atto di proprietà di una miniera d'oro vinta dall'uomo a poker. Harry e Kay però, mentre discendono un fiume, vengono sorpresi dalle rapide e la loro zattera naufraga. A trarli in salvo saranno proprio Matt e il figlio Mark. Harry però, invece di essere grato ai due, ruba il cavallo di Matt e il suo fucile e riparte verso Council City. Kay decide invece di restare con il vedovo e suo figlio. Quando la loro fattoria subisce un attacco degli indiani, Matt, Mark e Kay saranno costretti a mettersi di nuovo in viaggio per sfuggire ai pellerossa. Fra Mark e Kay cominciano a svilupparsi sentimenti sempre più intensi, ma una volta giunti in città i tre dovranno di nuovo fronteggiare Harry, pronto a riprendersi la sua fidanzata.

© Riproduzione Riservata.