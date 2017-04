Lady Diana/ Il Principe Harry shock: “dopo la morte di mia madre stavo per perdere il controllo“

Principe Harry

Principe Harry, per la prima volta confessa il retroscena sulla morte di sua madre Lady Diana: "Sono andato in terepia" - In un’intervista esclusiva al Telegraph, come riportato dall’Ansa, Harry - il secondogenito di Carlo e Diana - porta alla luce un retroscena finora rimasto nascosto su cosa gli è accaduto subito dopo la morte di sua madre e sulla sua decisione di andare in terapia. «Dopo la sua morte ho messo sotto chiave le emozioni per quasi vent’anni», esordisce il principe , «Ho messo la testa sotto la sabbia, mi rifiutavo di pensare a lei. Perché mai avrei dovuto farlo? Perché avrebbe dovuto aiutarmi? Ricordarla mi faceva solo sentire triste e non l’avrebbe riportata indietro». E ancora: «Era come se mi ripetessi: “Vai avanti e non lasciare mai che le emozioni facciano parte di qualsiasi cosa”». Queste emozioni dolorose e contrastanti, ha poi dichiarato, hanno inevitabilmente influenzato la sua vita personale e il suo lavoro. È così che a 28 anni e su consiglio del fratello William, Harry ha compreso di aver bisogno di aiuto.

Principe Harry, confessione shok sulla morte della madre Lady Diana: "Ora sto bene grazie a William e Meghan" - «Dopo due anni di caos totale ero vicino a perdere il controllo, a un esaurimento nervoso. In quel momento sono entrato in terapia» ha confessato allora il principe Harry, che ha così spiegato come «A volte è più semplice parlare con uno sconosciuto e non c’è niente di male nel farlo. Ti siedi sul divano e basta dire: “Non ho bisogno di consigli, puoi solo ascoltarmi?“». In quel periodo Harry ha iniziato anche a praticare la boxe che gli è stata particolarmente d'aiuto, confessa, per gestire l'aggressività e il desiderio di colpire qualcuno. Ad oggi Harry sta meglio e grazie al grande supporto del fratello maggiore della fidanzata Meghan Marke: «Ora prendo la vita privata seriamente e metto lacrime, sudore e sangue nelle cose che davvero possono fare la differenza» conclude infatti il primcipino.

