Oroscopo Paolo Fox / Oggi 17 aprile a LatteMiele le previsioni per: Toro, Ariete, Leone e tutti gli altri

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 17 APRILE 2017, A LATTEMIELE: FLOP - Sono diversi i segni flop nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per la giornata di oggi, lunedì 17 aprile 2017. Il noto astrologo ha sottolineato come per lo Scorpione questi giorni, nonostante siano di festa, porteranno parecchie tensioni. Questo si riverserà inevitabilmente sul fisico che potrebbe accusare qualche acciacco anche nei restanti giorni della settimana. Anche il Cancro non è sereno, a lavoro c'è qualche problema di troppo che si riversa anche sulla famiglia e sul partner. L'Ariete potrebbe vivere qualche tensione di troppo a causa del fatto che ci sono delle situazioni economiche ad affliggerlo. Anche per quanto riguarda la sfera emotiva il momento è decisamente negativo. Il consiglio è quello di prestare molta attenzione a tutto ciò che è ufficiale e di abbandonare ogni situazione che porta verso l'incertezza sia in amore che nel campo del lavoro.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 17 APRILE 2017, A LATTEMIELE: TOP - Andiamo ad analizzare i segni zodiacali che possiamo considerare top nell'oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele. Sicuramente è interessante vedere come la Vergine possa vivere un giorno di Pasquetta davvero molto prolifico sotto ogni punto di vista. La sensazione è che ci possano essere delle giornate ancora migliori durante la settimana a iniziare da mercoledì che viene considerato il picco massimo di questi ultimi mesi. Buon momento anche per il Capricorno che ha la Luna favorevole nel segno. Questo potrebbe garantire un recupero positivo in queste settimane per poi avviarsi verso l'estate come non ci si sentiva ormai da molto tempo. Sarà un giorno di festa pieno di sorprese anche per i nati sotto il segno dei Pesci che potranno recuperare le energie in vista di un ritorno al lavoro che potrebbe essere anche più faticoso e stressante del previsto.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 17 APRILE 2017, A LATTEMIELE: SITUAZIONE GENERALE - Paolo Fox ha fatto il suo oroscopo per la giornata di oggi, lunedì 17 aprile 2017, sulle frequenze di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Per la Vergine la giornata dovrebbe essere particolarmente coinvolgente e piena di eventi positivi. Si apre la strada per un mercoledì che poi dovrebbe andare ancora meglio e aprire le strade a situazioni molto importanti. Lo Scorpione invece vive una giornata ricca di tensione e questo potrebbe portare anche disagi dal punto di vista fisico. Il consiglio è di essere prudente e di sfruttare quest'altra giornata di vacanza per ricaricare le pile. La Luna garantisce invece al Capricorno proprio un recupero fisico e psicologico importante. In amore però ci potrebbero essere dei problemi con il partner. Il Sagittario aspetta un maggio che dovrebbe essere pieno di sorprese. Nonostante questo momento di stasi quello attuale non è da sottovalutare perché potrebbe comunque portare delle soddisfazioni.

