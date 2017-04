POMERIGGIO 5/ Oggi, 17 aprile 2017, non va in onda: ecco perché

Pomeriggio 5 non andrà in onda: ecco il perché

POMERIGGIO 5: OGGI, 17 APRILE 2017, NON VA IN ONDA: ECCO PERCHÈ - Nella fascia pomeridiana di oggi, lunedì 17 aprile 2017, Canale 5 non trasmetterà un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara d'Urso. La storica timoniera ritornerà invece già domani nel solito orario, alle 17.15, con nuovi approfondimenti di cronaca, gossip e molto altro. A partire dalle 16:15, oggi verrà invece trasmesso il film Quando meno te lo aspetti diretto da Garry Marshall. Si tratta di una commedia del 2004, con Kate Hudson, Joan Cusack e John Corbett. La trama si avvale inoltre delle musiche di John Debney e ruoterà attorno alla figura di Helen, una modella in carriera che proprio quando sta per aprirsi al successo, vedrà la propria vita subire una drastica svolta. La morte della sorella la porterà infatti a doversi occupare dei tre nipoti e ad intraprendere un percorso tortuoso, difficile e molto lontano dalla sua personalità.

Helen sarà quindi costretta a cambiare drasticamente le proprie abitudini, a partire dalla casa. Il suo lavoro di modella, inoltre, non le permetterà di proseguire nel suo impegno per la crescita dei nipoti e verrà licenziata. Un vero smacco, dato che la giovane zia era appena arrivata ad una svolta eclatante dal punto di vista professionale. A tutto questo si aggiungeranno anche le incursioni di Jenny, la sorella, che non vedrà di buon occhio di essere stata scartata come tutrice. Per non parlare del rapporto difficil con Audrey, la più grande dei nipoti e nel pieno dell'adolescenza, ed il suo incontro con il preside dei ragazzi, Dan, che la getterà presto in una forte crisi sentimentale.

