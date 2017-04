POMERIGGIO 5/ Oggi, lunedì 17 aprile 2017, non va in onda: ecco perché

Pomeriggio 5 (foto da Facebook)

POMERIGGIO 5, OGGI NON VA IN ONDA: ECCO PERCHÈ (lunedì 17 aprile 2017) - Piccola pausa anche per Pomeriggio 5: la trasmissione pomeridiana guidata da Barbara D’Urso si ferma oggi, lunedì 17 aprile 2017, giorno di Pasquetta e lunedì dell’Angelo. Già prima del weekend la conduttrice del contenitore della rete Mediaset - che spazia sempre tra cronaca, spettacolo, attualità e gossip - aveva dato appuntamento a domani, senza dimenticare la puntata di Domenica Rewind che ha tenuto compagnia ai telespettatori la domenica di Pasqua. I palinsesti di Canale 5 si sono dunque dovuti riorganizzare: a partire dalle 16.15, più tardi, andrà in scena il film “Quando meno te lo aspetti”, una commedia diretta da Garry Marshall con Kate Hudson e John Corbett. A seguire, un nuovo appuntamento con la telenovela spagnola Il Segreto.

I dati di audience sono sempre molto buoni per il programma guidato da Barbara D’Urso: lo scorso venerdì, nella prima parte di messa in onda, Pomeriggio 5 ha superato il milione e mezzo di telespettatori con il 18.8% di share: per scoprire di quali novità ci si occuperà dopo lo stop, non resta che sintonizzarsi domani - martedì 18 aprile - su Canale 5 a partire dalle 17.00 circa. Curiosi?

© Riproduzione Riservata.