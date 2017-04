QUANDO MENO TE LO ASPETTI/ Su Canale 5 il film con Kate Hudson (oggi, 17 aprile 2017)

Quando meno te lo aspetti, in onda stasera su Canale 5

QUANDO MENO TE LO ASPETTI, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 17 APRILE 2017: IL CAST - Quando meno te lo aspetti, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 17 aprile 2017 alle ore 16.15. Una pellicola drammatica, commedia e sentimentale che è stata prodotta nel 2004 per la regia di Garry Marshall, gli interpreti presenti nel cast sono Kate Hudson, John Corbett, Joan Cusack, Hayden Panettiere, Spencer Breslin, Abigail Breslin, Helen Mirren, Kevin Kilner, Felicity Huffman, Amber Valletta, Héctor Elizondo. Il film è stato interamente girato a New York City, tra i quartieri di Queens e Brooklyn. Prima di firmare la regia di Quando meno te lo aspetti, Garry Marshall aveva lavorato ad altre commedie romantiche di grande successo come Pretty Woman e Se scappi ti sposo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

QUANDO MENO TE LO ASPETTI, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 17 APRILE 2017: LA TRAMA - Helen Harris, è una pubblicitaria in carriera e vive a New York. La giovane professionista lavora in una rinomata agenzia di scouting per modelle ma l'improvvisa e drammatica morte della sorella Lindsay (Felicity Huffman) e di suo cognato sconvolge la sua vita perfetta. Lindsay le ha lasciato in affidamento i tre figli, preferendo Helen all'altra sorella Jenny (Joan Cusack), di gran lunga la più responsabile delle tre. E così Kate Hudson si trova improvvisamente a doversi occupare di Audrey (Hayden Panettiere), 15 anni, punk e in crisi adolescenziale, Henry, dieci anni e un disturbo post-traumatico e Sarah, di soli cinque anni, che soffre particolarmente la perdita dell'adorata mamma. Helen è in grossa difficoltà, badare ai tre nipotini lacerati dal lutto vuol dire dover dire addio ai suoi sogni di carriera, rivoluzionare le abitudini mondane, rinunciare ad uscire con gli uomini. I problemi, in particolare, arrivano da Audrey, la nipote ribelle e teenager, Helen non sa davvero come gestirla. Intanto l'altra zia, Jenny che è incinta e ha una famiglia numerosa, entra in conflitto con Helen sull'educazione dei ragazzi e critica pesantemente la sorella per le scelte che sta compiendo, i nipoti dovevano essere affidati a lei dopo la morte di Lindsay. Stremata dagli impegni ma decisa a dare un'istruzione ai tre ragazzi, Helen decide di iscriverli in una scuola luterana anche se non sono di fede presbiteriana, qui incontrerà il pastore Dan (John Corbett) e ne subirà inevitabilmente il fascino. Sarà la fine della vita che Helen aveva vissuto fino a quel momento e l'inizio di una nuova era.

© Riproduzione Riservata.