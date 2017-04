Report, in onda su nella prima serata di Rai 3

REPORT, ANTICIPAZIONI DEL 17 APRILE 2017: APPALTI SALERNO-REGGIO CALABRIA E VACCINO ANTI-PAPILLOMA VIRUS - La prima serata di Rai 3 di oggi, lunedì 17 aprile 2017, ritornerà a vivere le inchieste di Report, condotto da Sifgrido Ranucci. Al centro della nuova puntata ci saranno diversi approfondimenti, dallo spettacolo alla salute fino agli appalti della Salerno-Reggio Calabria. Il giornalista Giorgio Mottola ci parlerà grazie al suo servizio, intitolato Che spettacolo!, le sovvenzioni di cui ha beneficiato il cinema italiano negli ultimi cinque anni. Si parla infatti di un miliardo e duecento milioni di euro, un finanziamento che ha permesso di portare sul grande schermo pellicole cinematografiche del calibro di Cado dalle nubi, di Checco Zalone, che ha ottenuto un record di incassi di un quasi due milioni di euro, oppure come Sapore di te del regista Carlo Vanzina. Soldi che i contribuenti destinano al cinema grazie al tax credit, ovvero di uno sconto fiscale di 100 milioni di euro. L'inchiesta ci mostrerà come i maggiori promotori e beneficiari del rimborso dello Stato siano le banche, come Monte dei Paschi di Siena, Unicredit e la Popolare di Vicenza. Quanti di questi sono finiti davvero nelle grandi sale? Un dubbio che sorge spontaneo se solo si considera la fatiscienza degli studi di Cinecittà ed i debiti accumulati che superano i 32 milioni di euro.

Alessandra Borella si concentrerà invece sul papilloma virus grazie al suo servizio Effetti Indesiderati. Le telecamere di Report ci mostreranno come l'Italia sia stata la prima in Europa a prevedere l'introduzione del vaccino, grazie all rapporto dell'Agenzia Europea del Farmaco. Un vaccino sicuro, secondo la valutazione, eppure contrastanti con i danni causati in questi anni e evidenziati dai ricercatori danesi della Cochrane Collaboration, un gruppo indipendente che non ha esitato a chiedere l'intervento di Strasburgo.

Report approfondirà anche la questione spinosa degli appalti che riguardano la Salerno-Reggio Calabria grazie al servizio In viaggio con papà del giornalista Luca Chianca. Fra gli arrestati, grazie alle indagini della Polizia, è presente anche il figlio di Andrea Monorchio, ex ragioniere dello Stato Italiano. La vincitrice della gara per gli appalti, la Salini-Impregilo, aveva affidato proprio a Giandomenico Monorchio il compito di supervisionare i lavori. Al centro dell'inchiesta il ruolo di Monorchio, che avrebbe creato una compagnia parallela che riceveva ordini di produzione proprio dalle stesse aziende che l'ingegnere avrebbe dovuto controllare.

