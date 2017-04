STASERA IN TV / Oggi, programmi Mediaset: Il diavolo veste Prada, Chiedimi se sono felice, (lunedì 17 aprile)

Stasera in tv su Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 17 APRILE 2017 - Ecco quali sono le proposte delle reti Mediaset per la prima serata di lunedì 17 aprile, giorno dopo Pasqua, in cui si ha ancora voglia di rilassarsi prima di tornare al lavoro. L'offerta spazia tra tanti generi di programma diversi, film, telefilm e trasmissioni di intrattenimento. Molte sono le pellicole che è possibile vedere. Si parte da Canale Cinque dove viene trasmessa la frizzante commedia statunitense Il Diavolo veste Prada (The devil wears prada, 2006) tratto dall’omonimo romanzo di successo. La storia racconta quanto sia spietato l'apparentemente patinato mondo dell'alta moda. Al termine del film vanno in onda due episodi della nuova sit com italiana Amore pensaci tu, con Emilio Solfrizzi. Anche su Italia Uno è in programmazione un film, stavolta di genere comico. Si tratta di Chiedimi se sono felice (2000), interpretato dal noto trio comico formato da Aldo, Giovanni e Giacomo. Subito dopo si continua a ridere con Emigratis 2, il programma di Pio e Amedeo che interpretano la parte di due scrocconi in giro per il mondo. Rete Quattro manda in onda un grande classico del periodo delle feste pasquali, il film kolossal hollywoodiano Ben Hur (1959) interpretato da Charlton Heston e ambientato ai tempi del martirio di Cristo. Al termine del film vengono trasmessi i documentari di Donnavventura. Altri due film sono in programmazione anche su La 5 e Iris. La 5 rispolvera un altro grande classico cinematografico, che appartiene al genere fantastico: Wilie Wonka e la fabbrica di cioccolato (Willy Wonka & the Chocolate Factory, 1971). La sceneggiatura è ispirata ad un libro per bambini scritto da Roald Dahl, La fabbrica di cioccolato, e nel 2005 ne è stato girato un remake con Johnny Depp ad interpretare il signor Wonka. Nel film che va in onda stasera invece il signor Wonka ha il volto di Gene Wilder. Su Iris va in onda il film di Michael Cimino Il cacciatore (The deer hunter, 1978), con Robert de Niro. A chiudere il palinsesto Mediaset, Italia 2 manda in onda una serie di puntate della seguita sit come nerd Big Bang theory. Top Crime invece trasmette il telefilm poliziesco major Crimes. Boing pensa ai più piccoli con i cartoni animati dei Teen Titans Go! e infine su Mediaset Extra viene trasmesso in replica il programma di intrattenimento Scappati con la cassa, spin off de Le Iene che tratta di casi di truffa.

PROGRAMMAZIONE SERALE - MEDIASET

Canale Cinque ore 21:11, Il Diavolo veste Prada, film commedia

Canale Cinque ore 23:30, Amore pensaci tv, telefilm, prima tv

Italia Uno ore 21.10, Chiedimi se sono felice, film comico

Italia 1 ore 23:20, Emigratis 2, programma di intrattenimento

Rete Quattro ore 20:30, Ben Hur, film storico

Rete 4 ore 00:30, Donnavventura, documentari

La 5 ore 21:10, Willie Wonka e la fabbrica di cioccolato, film fantastico

Mediaset Extra ore 21:15, Scappati con la cassa, programma di intrattenimento

Iris ore 21:00, Il cacciatore, film drammatico

Italia 2 ore 21:10, Big Bang Theory, sit com

Top Crime ore 21:10, Major crimes 2, telefilm poliziesco

Boing ore 20:30, Teen Titans go!, cartoni animati

© Riproduzione Riservata.