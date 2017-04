STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai: Il Commissario Montalbano, Hawaii Five (lunedì 17 aprile 2017)

Stasera in tv sulla Rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 17 APRILE 2017 - Per la prima serata di lunedì 17 aprile, giorno di pasquetta, le reti Rai propongono tanti film e telefilm per chi vuole trascorrere ore tranquille insieme alla famiglia. Rai Uno, come ogni lunedì, propone un episodio della serie poliziesca Il Commissario Montalbano. Dopo aver trasmesso le nuove puntate ora vanno in onda le repliche: stasera è la volta de La luna di carta. Salvo Montalbano deve indagare su un omicidio che all'inizio si crede a sfondo passionale, ma che cela ben altro. La puntata è introdotta dalle parole di Andrea camilleri, il creatore del personaggio; alla fine dell'episodio come di consueto Bruno Vespa ospiterà vari personaggi del mondo della politica e dello spettacolo nel suo salotto di Porta a Porta. Rai Due propone a sua volta un telefilm, questa volta di produzione statunitense, Hawaii Five 0, di cui vanno in onda due episodi che si intitolano rispettivamente Risorse e Il cacciatore. In seconda serata viene trasmesso il programma dal titolo Il matrimonio. Rai Tre, dopo il consueto appuntamento con la soap opera napoletana Un Posto al Sole, trasmette un altro appuntamento immancabile del lunedì sera, quello con gli approfondimenti e le inchieste di Report, condotto quest'anno da Sigfrido Ranucci. A seguire, Concita de Gregorio conduce gli spettatori in giro per i piccoli comuni italiani a scoprirne la realtà, nel suo programma Fuori Roma. Il primo film della serata lo troviamo su Rai 4 che propone una pellicola basata sui fumetti e sul mondo dei supereroi: Captain America : The Winter Soldier (2014). Il film è interpretato da Chris Evans e Scarlett Johansson ed è il sequel di Captain America - Il primo vendicatore. L'altro film della prima serata del palinsesto Rai di lunedì 17 aprile è su Rai Movie. Si tratta di La magnifica preda (River of no return, 1954), western d'annata con Robert Mitchum e una splendida Marilyn Monroe. A completare le proposte del lunedì sera restano Rai 5 e Rai Premium. Su Rai 5 va in onda un commosso omaggio ad una delle più belle coppie del mondo dello spettacolo italiano, quella formata da Dario Fo e Franca Rame. Viene infatti trasmesso il documentario dal titolo La nostra storia, in cui sono loro stessi a raccontare le vicende del loro grande amore. Infine Rai Premium propone le repliche della quarta stagione della fiction italiana con Lino Banfi Un medico in famiglia.

Rai Uno ore 21:25, Il Commissario Montalbano, fiction

Rai Uno ore 23:40, Porta a porta, programma di approfondimento

Rai Due ore 21:20, Hawaii Five 0, telefilm poliziesco

Rai Dueore 22:45, Il matrimonio

Rai Tre ore 21:30, Report, programma di inchiesta

Rai Tre ore 23:10, Fuori Roma, approfondimento giornalistico

Rai 4 ore 21:05, Captain America: The Winter Sodier, film di avventura

Rai 5 ore 21:15, Dario Fo e Franca Rame - La nostra storia, documentario

Rai Movie ore 21:20, La magnifica preda, film western

Rai Premium ore 20:20, Un medico in famiglia 4, fiction

