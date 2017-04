STASERA IN TV / Oggi, programmi Sky: Italia's got talent, X-Men conflitto finale (lunedì 17 aprile 2017)

Stasera in Tv - Sky

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 17 APRILE 2017 - Per la prima serata di lunedì 17 aprile, la programmazione Sky si presenta corposa e, come al solito, ricca di programmi come serie tv, reality show e film di ottima qualità. Tra le trasmissioni più seguite della serata ci sarà senza dubbio l'ottava puntata della terza stagione di Italia's got talent. La seconda semifinale del talent show più amato d'Italia porterà i quattro giudici a dover decidere quali talenti fare approdare alla finale di questa terza edizione.

Su Fox, dalle 21.15, verrà trasmesso il secondo episodio della prima stagione della serie tv horror Outcast ispirata all'omonimo fumetto. Su Fox Crime spazio a due nuovi episodi del telefilm crime NCIS. Sky Atlantic propone invece il nono episodio della seconda stagione di Billions, la serie televisiva statunitense incentrata sulla vita del procuratore distrettuale Chuck Rhoades. Su Fox life andrà in onda il diciassettesimo episodio della tredicesima stagione del medical drama più amato al mondo, Grey's anatomy. Su Sky Uno verrà trasmesso l'ottavo episodio della terza stagione di Italia's got talent. Claudio Bisio, Luciana Litizzetto, Frank Matano e Nina Zilli saranno alle prese con l'arduo compito di scegliere gli ultimi cinque concorrenti da far approdare alla finale di quest'edizione. Su Sky Cinema 1 verrà trasmesso il film Alice attraverso lo specchio, il sequel di Alice in Wonderland con Mia Wasikowska e Johnny Depp. Sky Cinema Hits trasmetterà il film fantasy X-men conflitto finale. Il film è interamente basato sull'ominima serie di fumetti creati dalla Marvel e chiude la trilogia dedicata agli X-men. Sky Cinema Family propone il film Belle e Sebastien-L'avventura continua, il sequel di Belle e Sebastien. Sebastien attende il ritorno di Angelina, partita per unirsi alla Resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale. L'aereo su cui viaggiava la donna pare essere precipitato senza alcun superstite. Su Sky Cinema Passion andrà in onda il colossal del 1997 scritto e diretto da James Cameron ed interpretato da Leonardo Di Caprio e Kate Winset che racconta il terribile e tragico viaggio inaugurale della RMS Titanic. Sky Cinema Max trasmetterà il film Ronin. La pellicola è stata diretta da John Frankenheimer ed interpretata da Robert De Niro e Jean Reno. Il film racconta le vicende legate ad un gruppo di mercenari alle prese con il furto di una misteriosa valigetta.

PROGRAMMAZIONE SERALE - SKY

- Fox ore 21.15 Outcast-Stagione 1, episodio 2, serie tv horror

- For Crime ore 21.05 NCIS, serie tv crime- Sky Atlantic ore 21.15 Billions, Stagione 2-Episodio 9, serie tv drammatica

- Fox life ore 21.00 Grey's Anatomy-Stagione 13, episodio 17, medical drama

- Sky Uno ore 21.15 Italia's got talent, Stagione 3, episodio 8, talent show

- Sky Cinema 1 ore 21.15 Alice attraverso lo specchio, film fantasy

- Sky Cinema Hits ore 21.15 X-Men conflitto finale, film fantasy

- Sky Cinema Family ore 21.00 Belle e Sebastien-L'avventura continua, film drammatico

- Sky Cinema Passion ore 21.00 Titanic, film drammatico

- Sky Cinema Max ore 21.00 Ronin, film d'azione

