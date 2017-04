Stefano De Martino / News: il ballerino affida a Instagram i suoi auguri, video (oggi, 17 aprile 2017)

Stefano De Martino

SRTEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO AFFIDA A INSTAGRAM I SUOI AUGURI, VIDEO - Stefano De Martino ha scelto di augurare la buona pasqua ai suoi follower attraverso una breve clip inserita nelle sue ormai quotidiane Instagram Stories. Nel filmato, che mostra il ballerino di Amici mentre fa l'occhiolino, oltre a leggere il messaggio di auguri dedicato ai follower è possibile anche vedere qualche dettaglio in più del suo lavoro. Il ballerino, infatti, ha girato il video dietro le quinte del talent di Amici (ieri è stata registrata una nuova puntata che sarà trasmessa su Canale 5 il prossimo sabato), mostrando l'angolo a lui dedicato con tutti i vestiti di scena e il via vai dei collaboratori alle prese con i tempi della registrazione. Anche se pieno di impegni, Stefano de Martino non ha rinunciato a ritagliare un momento da dedicare a chi ormai lo segue quotidianamente, segno del grande affetto che ogni giorno lo lega al suo pubblico. Il ballerino, poco dopo, ha condiviso un nuovo filmato, questa volta sul suo profilo, che mostra la coreografia di uno dei balletti di Sebastian Melo, al quale ha partecipato in compagnia degli altri professionisti del talent. "È davvero bravo il ragazzo!", "Qualità dei ballerini altissima bella la musica @stefanodemartino è veramente un piacere vederlo ballare bravo bravo bravo", hanno scritto i follower fra i commenti. Se siete curiosi di visualizzare il filmato, potete cliccare qui.

