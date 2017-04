THIS IS US / Anticipazioni puntata 17 aprile 2017: Jack, da sconfitto a vincente (finale di stagione)

This is us, in prima Tv assoluta su Fox Life

THIS IS US, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 17 aprile 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio della serie rivelazione This is us, in prima Tv assoluta. Sarà il 18°, intitolato "Moonshadow". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: a pochi giorni di distanza dalla sua morte, Randall e le bambine ricevono una lettera da William (Ron Cephas Jones) in cui chiede alle nipoti di organizzare la sua commemorazione in modo che sia un evento felice. Nel passato, Rebecca (Mandy Moore) decide di partire, mentre Jack (Milo Ventimiglia) è sempre più nervoso, ma Miguel (Jon Huertas) lo spinge ad andare a salutare la moglie. Nonostante questo, Jack rivolge a Rebecca solo parole tiepide ed un saluto distaccato. Nel presente, Jessie (Denis O'Hare) comunica a Randall che non sarà presente alla commemorazione per via del grande dolore, mentre Kevin (Justin Hartley) invita Novak (Ken Lerner), il critico dello spettacolo, a presentarsi nuovamente alla prima. Nel passato, Kate (Chrissy Metz) spinge il padre ad andare al concerto di Rebecca, ma al suo rifiuto gli consiglia per lo meno di uscire a divertirsi. Nel presente, Rebecca è agitata per l'incontro con Randall, visto che i loro rapporti sono ancora tesi. Beth (Susan Kelechi Watson) invece manifesta al marito il proprio senso di colpa nel non aver capito che William non sarebbe mai tornato dal viaggio a Memphis e si rammarica di non essere stata l'unica a non averlo salutato. Durante la commemorazione, Kate scoppia a piangere, ma non vuole che Toby (Chris Sullivan) le stia vicino.

E' Randall a tranquillizzare alla fine la sorella, che gli confessa di non aver ancora superato ciò che è successo al padre. Il fratello le rivela invece di aver sognato Jack e William parlare insieme e ridere, soprattutto riguardo al giorno in cui il padre gli aveva insegnato a guidare l'auto. Rebecca decide di parlare apertamente con il figlio in seguito, a cui manifesta il proprio senso di colpa per avergli impedito di conoscere prima William. Gli confessa infine di essere stata terrorizzata all'idea che volesse lasciarla per stare con il padre. Il giorno della prima, Sophie (Alexandra Breckenridge) si presenta ai camerini di Kevin e gli dà il suo in bocca al lupo. Tutta la famiglia è riunita a teatro per assistere all'evento, che con sorpresa va meglio del previsto. Sophie se ne va tuttavia subito dopo lo spettacolo.

Più tardi, Randall decide di licenziarsi perché non ritiene che lo abbiano valorizzato in tutti quegli anni. Nel frattempo, Kevin e Sophie riprendono la loro relazione e si lasciano andare alla passione. Poco dopo, l'attore riceve una proposta di lavoro da Ron Howard. Tornata a casa, Beth trova fra la posta una cartolina che William le ha inviato da Memphis, mentre Kate rivela al fidanzato di essere in qualche modo responsabile della morte del padre. Nel passato, Jack segue il consiglio della figlia e decide di raggiungere Rebecca.

THIS IS US, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 17 APRILE 2017, EPISODIO 18 "MOONSHADOW" - 1972, Jack ritorna dal Vietnam, dove ha lavorato come meccanico per coronare il suo sogno di aprire un garage con l'amico Darryl. Il suo obbiettivo è inoltre di diventare indipendente rispetto al padre e portare la madre il più lontano possibile dai suoi abusi. L'atteggiamento proattivo di Jack lo porterà a compiere azioni rischiose e inaspettate. Nel frattempo, Rebecca si concentra sulla propria carriera di cantante, mentre la maggior parte dei suoi amici è già sposata e con figli. Per questo viene spinta a cercare un bravo ragazzo con cui formare una famiglia, anche considerando la presenza di troppi interpreti nel mondo musicale. Nel 1996, Kate convince il padre a guidare per due ore in direzione Cleveland, per assistere al concerto di Rebecca. Nel presente, Kate e Randall decidono di dare una svolta alla loro vita su esempio di Jack e Rebecca.

© Riproduzione Riservata.