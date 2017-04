Totò

Tony Reno, il nostro Totò: "la sua telefonata? Ho pensato ad uno scherzo" - Questo fine settimana non è stato solo quello della Resurrezione e della Santa Pasqua ma anche quello di Totò, che si è spento a Roma proprio il 15 aprile di 50 anni fa. Una serie di mostre, eventi, programmazione tv e speciali hanno voluto rendere omaggio al genio che ha cambiato il modo di fare teatro e tv basandosi su comicità, realismo e portando sullo schermo l'Italia povera e che ha fatto dell'arte di arrangiarsi la sua forza. Il nostro Totò era lo speciale andato in onda su Rai2 alle 23.30 con la conduzione di un'attrice napoletana DOC ovvero Serena Rossi. Proprio durante la puntata, tra le varie testimonianze di ospiti come Renzo Arbore, Nino Frassica, Carlo Croccolo, Isa Barzizza, Fausto Cigliano, Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo, Maurizio Casagrande, Francesco Scali e Angela e Marianna Fontana, abbiamo potuto assistere al racconto di Teddy Reno.

Teddy Reno ricorda l'incontro con il Principe della risata dicendo: "Avevo 10 anni e già lo amavo. Quando venne a Trieste con una sua rivista, andai a vederlo e mi infilai anche in camerino per l'autografo [...] E lui: Che cosa vuoi fare da grande?; Cantare [....+ Molti anni dopo, nel '48, ero già famoso grazie a un solo brano, Addormentarmi così, tra le tue braccia; mi esibivo al Jackie Club di Roma; entrò, mi riconobbe e mi volle al suo tavolo. Da allora nacque tra noi un'amicizia ferrea, fatta di stima e affetto. Sette anni dopo, mentre ero a New York, mi arrivò la telefonata di un dirigente della Titanus: Totò ti vuole come coprotagonista di un suo film. Credevo fosse uno scherzo".

