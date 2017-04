UN ANNO DA RICORDARE/ Su Rai 1 il film con Diane Lane e John Malkovich (oggi, 17 aprile 2017)

Un anno da ricordare, film

UN ANNO DA RICORDARE, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 17 APRILE 2017: IL CAST - Un anno da ricordare, il film in onda su Rai 1 oggi, lunedì 17 aprile 2017 alle ore 16.30. Una pellicola del 2010 diretta da Randall Wallace, e appartiene al genere drammatico/sportivo ed è interpretata da Diane Lane e da John Malkovich, rispettivamente nei ruoli di Penny Chenery e Lucien Laurin. Altri attori che compongono il cast sono Margo Martindale, AJ Michalka, Scott Glenn, Nelsan Ellis e James Cromwell. Tra i premi vinti dall'opera di Wallace, va citato quello per il miglior film ai Christopher Awards nel 2010. Si tratta dunque di una produzione molto apprezzata dalla critica, resa ancora più suggestiva dalla sceneggiatura di Mike Rich e dalle musiche di Nick Glennie-Smith. La trama del film nel dettaglio.

UN ANNO DA RICORDARE, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 17 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è incentrato sulla storia vera del cavallo Secretariat, purosangue inglese vissuto negli anni '70 e ben noto per le sue numerose vittorie. Tra i personaggi principali del film va menzionata Penny Chenery, madre di quattro figli e proprietaria, per eredità di famiglia, delle Scuderie Meadow in Virginia. La donna, contrariamente alle aspettative di tutti, riesce ad affermarsi in un mondo di solito dominato da figure maschili, quello delle corse dei cavalli. La determinazione di Penny, grazie anche al prezioso aiuto dell'allenatore Lucien Laurin, porta al successo il cavallo Secretariat, il quale diventa ben presto uno dei purosangue più celebri e amati di tutti i tempi. Il cavallo, in realtà, perde la sua prima gara, motivo di un aspro litigio tra Penny e Lucien, ma, con il passare del tempo, Secretariat acquista una fama sempre maggiore e vince anche il premio di cavallo dell'anno. Penny accumula una quantità di denaro mai immaginata fino a quel momento, ma rifiuta di vendere Secretariat poiché prova ormai un sincero affetto nei suoi confronti. L'ultima gara mostrata nel film è quella contro il cavallo Sham, occasione in cui Penny e Secretariat vincono il più ambito premio del mondo delle corse dei cavalli, ovvero la Triple Crown. Per questo evento, Secretariat verrà ricordato negli anni a venire come uno dei migliori purosangue da corsa della storia.

