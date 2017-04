UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Rossella aspetta un bambino? (Oggi, puntata 17 aprile 2017)

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 17 APRILE: ROSSELLA ASPETTA UN BAMBINO? - Sarà un inizio di settimana con il botto quello che attenderà i telespettatori questa sera. Accadrà qualcosa che potrebbe cambiare per sempre la vita di Patrizio e Rossella: quest'ultima, infatti, si accorgerà di avere un ritardo e ipotizzerà di essere rimasta incinta. Deciderà di sottoporsi ad un test di gravidanza per togliersi qualsiasi dubbio? Nel frattempo, Patrizio avrà altro a cui pensare, tutto preso dalla frequentazione in palestra con Michele, fatto che non piacerà alla stessa Rossella. I motivi di attrito a questo punto saranno inevitabili? Per quanto riguarda, invece, il triangolo formato da Beatrice, Niko e Susanna, assisteremo alla convinzione del giovane Poggi che tutto stia andando per il meglio. Dopo avere chiarito la situazione con la sua amante, Niko penserà infatti che lei sia pronta a portare la loro relazione al passo successivo, rendendola finalmente ufficiale. Si sbaglierà? Susanna sarà al suo fianco in questa intricata vicenda, cercando di sostenerlo come dovrebbe fare una cara amica. Il dialogo avuto con Vittorio, spingerà Guido a decidere di restare a Palazzo Palladini anche se questa decisione non piacerà affatto a Rossella. Sarà lo stesso Cerruti a mettere in guardia Del Bue sul punto di vista della sua compagna, anche se le opinioni di Mariella non verranno prese in considerazione.

