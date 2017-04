UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: Leonor ha mentito, per cosa le serve il denaro delle miniere?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LEONOR HA MENTITO - Fin dal giorno in cui ha fatto ritorno da Fernando Poo, Leonor non è più stata la stessa! Nelle puntate spagnole di Una vita delle ultime settimane, infatti, ha fatto credere a Pablo di avere bisogno del denaro guadagnato dalla vendita delle miniere d'oro per liberarsi dalla schiavitù alla quale era stata sottoposta. Preoccupato per i rischi corsi dalla moglie, Pablo era corso in suo aiuto, insistendo con Ramon affinché effettuasse il pagamento nel minor tempo possibile. Ed infatti le cose andranno proprio in questo modo: Leonor avrà nelle sue mani l'assegno tanto desiderato, ma sarà in quel frangente che ammetterà la verità, confrontandosi con Hibiba. Sarà da questo colloquio che le sue menzogne verranno svelate: i soldi non saranno necessari per una motivazione tanto importante, ma per altro. Di cosa si tratterà? Sarà in quel frangente che l'africana mostrerà il suo vero volto e si preparerà a lasciare Acacias 38, con tanto di assegno alla mano. Leonor riuscirà a fermarla prima che sia troppo tardi?

UNA VITA, NEWS 17 APRILE: OGGI LA TELENOVELA NON VA IN ONDA - Le principali feste del calendario coincidono spesso con la decisione di Mediaset di sospendere la programmazione delle soap operas pomeridiane. In questo modo i telespettatori possono dedicarsi a qualche gita fuori porta senza rischiare di perdere il filo del proprio programma preferito. Questa abitudine verrà confermata anche oggi: in occasione della Pasquetta, infatti, Una vita non andrà in onda e lo stesso accadrà anche per Beautiful. Diverso sarà il trattamento de Il Segreto che, confermando il suo ruolo di jolly nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, troverà posto anche lunedì dalle ore 18:45 alle ore 20:00 circa. Le vicende di Acacias 38 torneranno puntualmente martedì 18 aprile nel suo tradizionale orario delle ore 14:10. Per quanto riguarda la programmazione del sabato, d'ora in avanti dovrebbe essere riconfermata mentre non dovrebbero esserci le stesse buone notizie per quanto riguarda il serale della domenica che difficilmente tornerà. Vi terremo comunque informati per ogni notiva ad esso riguardante.

