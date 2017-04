UNTI E BISUNTI 3/ Anticipazioni puntata 17 aprile 2017: Chef Rubio in Germania e in Francia

Chef Rubio (LaPresse)

UNTI E BISUNTI 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 APRILE 2017: GERMANIA E FRANCIA - Si conclude oggi la terza stagione di Unti e bisunti che il Nove ha proposto al suo pubblico nelle ultime settimane: un’altra edizione caratterizzata da viaggi e vere e proprie sfide alla scoperta di sapori e piatti tipici, tradizioni e cultura, che ha portato Chef Rubio anche oltre ai confini nazionali. Dopo aver solcato i confini regionali, dal Molise alla Valle d’Aosta, la Puglia, l’Umbria; il volto di Unti e bisunti ha deciso di varcare la soglia, e la settimana scorsa è approdato in Spagna, a Figueres: oggi - lunedì 17 aprile 2017 - verranno trasmesse le due puntate conclusive, registrate sempre all’estero. Per gli ultimi appuntamenti in compagnia di Unti e bisunti 3 Chef Rubio è stato a Monaco di Baviera, in Germania; per chiudere poi in bellezza a Marsiglia, in Francia.

Al centro, come sempre, i piatti tipici del luogo: la prima tappa regalerà un assaggio di un vero e proprio panino “con tutta Monaco dentro”. Dalle patate, alle cipolle, fini ad arrivare alla mostarda di miele e al Leberkase (un piatto di carne tipico della zona). In Francia, invece, Chef Rubio assaggerà la Bouillabaisse, ricetta tipica della Provenza a base di pesce.

© Riproduzione Riservata.