Uomini e Donne/ Brutta notizia per i fan: oggi il Trono Classico non va in onda! (17 aprile 2017)

Rosa Perrotta

Uomini e Donne, brutta notizia per i fan del Trono Classico: oggi il programma di Maria De Filippi non va in onda! (17 aprile 2017) - Se, come ogni lunedì, speravate di assistere ad una nuova puntata del Trono Classico purtroppo rimmarrete molto delusi. Arriva infatti una brutta notizia per tutti i fan di Uomini e Donne, perchè oggi 17 aprile (Lunedì in Albis), lo show con tronisti e corteggiatori non va in onda. Ritroveremo infatti Uomini e Donne dopo le festività pasquali, quindi direttamente martedì alla solita ora su Canale 5. Cosa accadrà quindi nella nuova puntata? Martedì ci aspetta una puntata di Uomini e Donne davvero ricca di battibecchi che avranno come protagonista la bella Rosa Perrotta. Prima di dare il via alle sue esterne si riparte però sui sospetti da lei avanzati su Desirèe, che non trova carino le esternazioni fatte nell'ultima puntata.

Rosa si giustifica dicendo che non intendeva puntare il dito contro lei ma che lo ha detto solo perchè l'ha ritenuta una cosa poco credibile. È a questo punto che interviene Gianni Sperti che ripunta il dito contro la Perrotta e fa notare che la segnalazione su Desireè è priva di fondamenta in quanto se per la brasiliana non ci sono prove su di lei si. Peccato che proprio negli ultimi giorni sul web sono spuntate le prove delle quali si è a lungo parlato in questa puntata che vedremo in onda martedì, e nello specifico una foto di Desirée accanto a questo uomo molto più grande. Come risponderà la tronista quando le verrà fatta presente questa novità?

© Riproduzione Riservata.