Uomini e Donne/ Giovanni Cioffi lascia il programma: il perchè dell'affascinante cavaliere (Trono Over)

Uomini e Donne, Giovanni Cioffi lascia il Trono Over e lancia una fracciatina ad alcuni protagonisti - Qualcuno nelle ultime puntate si sarà accorto dell'assenza al Trono Over di uno dei più affascinanti e apprezzati cavalieri di questa edizione: stiamo parlando di Giovanni Cioffi, uno dei più giovani tra gli over. In un'intervista al Vicolo delle News, il cavaliere decide di svelare il perchè di questo addio a soli pochi mesi dall'inizio di questa avventura e senza aver trovato alcuna dama che facesse per lui. “Sono andato via in maniera tranquilla, ho voluto provare a fare una nuova esperienza, però mi sono reso conto che quel contesto non era adatto a me, mi sentivo un po’ un pesce fuor d’acqua. - confessa Giovanni, che ancora confessa - Per carità coloro che lavorano in redazione sono tutti molto cortesi, simpatici, però quando hai fatto il tuo percorso è giusto che ti fermi. C’è sicuramente gente molto più brava che riesce ad andare avanti per un sacco di tempo, non riuscendo a trovare l’anima gemella, però per me non funziona così, a mio avviso un percorso a lungo termine diventa una pagliacciata".

Uomini e Donne, perchè Giovanni Cioffi ha lasciato il Trono Over? La motivazione del cavaliere - Non manca quindi una critica da parte di Giovanni a chi è da molto tempo a Uomini e Donne ma, a suo dire, solo per "scaldare la sedia", visto che pur non trovando la propria anima gemella decide di continuare ad oltranza. Giovanni, un pò controcorrente rispetto a ciò che siamo abituati a vedere decide di lasciare il programma, ma non perchè mancassero le donne affascinanti: "Mi era stato chiesto più volte se mi piaceva qualcuna, ma sinceramente non c’era nessuno che mi interessasse, nonostante ci fossero belle donne. - conferma infatti nel corso dell'intervista, per poi concludere - Ho provato a fare questa nuova esperienza, a vivermela serenamente, a mettermi in gioco, però oltre al contesto non comune, non ho trovato una donna che potesse mettermi a mio agio e potesse prendermi mentalmente, quindi inutile portare avanti il mio percorso”.

