VINCITORE IL BORGO DEI BORGHI 2017 / È Venzone, Classifica completa e il voto dei giurati

Camila Raznovich - La Presse

VINCITORE IL BORGO DEI BORGHI 2017, È VENZONE. LA CLASSIFICA COMPLETA E IL VOTO DEI GIURATI - Il vincitore del borgo dei borghi 2017 è Venzone, località in provincia di Udine, che ha battuto la concorrenza di un altro paese del Nord-Est: Arquà Petrarca, situato in provincia di Padova. Il Sud è comunque ben rappresentato, perché ottiene il terzo posto con Conca dei Marini, borgo della Costiera amalfitana, e il quarto con Otranto, nota città del Salento. Il Centro Italia non va oltre l’ottavo posto, con Montecassiano, situato nelle Marche. Il Nord-Ovest si ferma addirittura al 13° posto di Zavattarello, cittadina del pavese. Evidentemente deve aver pesato molto il voto dei giurati. Infatti, Venzone è stato votato da Mario Tozzi, Arquà Petrarca da Philippe Daverio, mentre Cristina Bowerman ha optato per Otranto, che si è piazzata alle spalle dei primi tre borghi. Ricordiamo quindi la classifica del Borgo dei Borghi 2017.

1) Venzone (UD) in Friuli-Venezia Giulia; 2) Arquà Petrarca (PD) in Veneto; 3) Conca dei Marini (SA) in Campania; 4) Otranto (LE) in Puglia; 5) Castiglione di Sicilia (CT) in Sicilia; 6) Fiumefreddo Bruzio (CS) in Calabria; 7) Castelmezzano (PZ) in Basilicata; 8) Montecassiano (MC) nella Marche; 9) Vastogirardi (IS) in Molise; 10) Castel Gandolfo (RM) nel Lazio; 11) Panicale (PG) in Umbria; 12) Suvereto (LI) in Toscana; 13) Zavattarello (PV) in Lombardia; 14) Canale di Tenno (TN) in Trentino Alto-Adige; 15) Rocca San Giovanni (CH) in Abruzzo; 16) Orta San Giulio (NO) in Piemonte; 17) Tellaro (SP) in Liguria; 18) La Maddalena (OT) in Sardegna; 19) Montegridolfo (RN) in Emilia Romagna; 20) Gressan (AO) in Valle d’Aosta.

© Riproduzione Riservata.