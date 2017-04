WILLY WONKA E LA FABBRICA DI CIOCCOLATO/ Su La5 il film con Gene Wilder (oggi, 17 aprile 2017)

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, film prima serata

WILLY WONKA E LA FABBRICA DI CIOCCOLATO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 17 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, il film in onda su La5 oggi, lunedì 17 aprile 2017 alle ore 21:05. Una pellicola del 1971 diretta dal regista Mel Stuart ed interpretata da Gene Wilder, Peter Ostrum, Jack Albertson, Roy Kinnear, Julie Dawn Cole, Leonard Stone e Denise Nickerson. Il film fu ispirato interamente al romanzo di Roald Dahl intitolato La fabbrica di cioccolato. Nel 2005 il regista Tim Burton ha realizzato un nuovo film ispirato al romanzo con protagonista Jonny Depp. Le riprese del film ebbero inizio nell'aprile del 1970. Tutte le scene del film sono state girate in Germania, le principali tutte a Monaco di Baviera. Secondo il regista le atmosfere e l'architettura della città erano perfette per il suo film. In seguito all'uscita del film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato il personaggio di Wonka è diventato un vero è proprio cult. La pellicola stessa è divenuta una delle più celebri della storia del cinema mondiale. Nel 2003 si è piazzata al venticinquesimo posto nella classifica generale dei cult movies internazionali. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

WILLY WONKA E LA FABBRICA DI CIOCCOLATO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 17 APRILE 2017: LA TRAMA - Il giovane Charlie Bucket trascorre la sua semplice vita in una piccola dimora dimessa assieme a sua madre ed ai suoi quattro nonni. La casa di Charlie è situata nei pressi delle fabbrica di cioccolata di proprietà del ricco ed eccentrico Willy Wonka. Quest'ultimo deciderà di indire un concorso che premierà i cinque fortunati che riusciranno a trovare i biglietti dorati contenuti nelle confezioni delle sue tavolette di cioccolato, con una visita gratuita alla fabbrica ed una scorta a vita di dolci marchiati Wonka. Il mondo intero si fionda alla ricerca dei cinque biglietti dorati. I primi quattro biglietti vengono trovati da ragazzini ricchi, viziati e spavaldi. Il povero Charlie non ha ormai più nessuna speranza di trovare l'ultimo biglietto fortunato ed invece un giorno la fortuna busserà proprio alla sua porta. Charlie è il quinto vincitore del concorso indetto da Willy Wonka. Durante il tragitto per tornare a casa Charlie verrà fermato dal signor Slugworth che gli offrirà la possibilità di vivere una vita agiata economicamente in cambio di un tipo di dolce creato da Willy Wonka chiamato "Succhia Succhia che mai si consuma". Ma Charlie ha un gran cuore e decide di non farsi corrompere, al contrario degli altri quattro partecipanti.

