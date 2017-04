CARTABIANCA/ Ospiti e anticipazioni puntata 18 aprile 2017: Michele Riondino in collegamento da Taranto

Bianca Berlinguer, #Cartabianca (Foto LaPresse)

#CARTABIANCA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 APRILE 2017: IN COLLEGAMENTO DA TARANTO L'ATTORE MICHELE RIONDINO - Torna stasera 18 aprile 2017 su Rai3 alle 21.15 #Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer che approfondisce temi di attualità e di cronaca. In ogni puntata è proposto ai telespettatori un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo. Questa sera uno degli argomenti affrontati dalla trasmissione sarà quello del lavoro a Taranto. In collegamento con la città pugliese ci sarà l'attore Michele Riondino per parlare appunto di occupazione, ambiente e salute. Michele Riondino, che tra l'altro è stato protagonista della fiction Rai Il giovane Montalbano, non è solo un volto della televisioni e del cinema: è infatti anche impegnato nel sociale proprio a Taranto nel Comitato Cittadini e lavoratori liberi e pensanti. Il Comitato ha annunciato la partecipazione dell'attore a #Cartabianca con questo tweet: "Stasera 21.15, in collegamento dalla sede del Comitato #LiberiePensanti, #MicheleRiondino parlerà di #lavoro e di #Taranto a #cartabianca" (clicca qui per leggerlo). Il Comitato Cittadini e lavoratori liberi e pensanti, come si legge sul suo sito internet, si è costituito il 30 Luglio 2012: si tratta di una formazione spontanea e apartitica con l'intento di "superare il conflitto ambiente-lavoro, che fino ad oggi ha visto gli operai contrapposti ai cittadini". "Tutela della salute e dell'ambiente, coniugata alla piena occupazione" sono dunque gli obiettivi dei cittadini che si sono riuniti. Tra di loro, oltre al volto noto di Michele Riondino, ci sono operai Ilva, lavoratori, disoccupati, precari, studenti, professionisti, cittadini che "pretendono di essere al centro di ogni decisione politica sul futuro di Taranto".

La città pugliese è stata negli ultimi giorni al centro della cronaca proprio per quanto riguarda l'occupazione. L'indotto del'Ilva è infatti in crisi e ha chiuso, come riportato da La Repubblica, una delle aziende storiche dell'appalto della società di produzione dell'acciaia, la Giove montaggi industriali, e 75 operai sono stati mandati a casa. Lo studio di #Cartabianca sarà quindi animato dal dibattito sul lavoro in Puglia e in particolare a Taranto. E il programma dà appuntamento ai telespettatori con un video pubblicato su Facebook: "Siete pronti? Stasera torna #Cartabianca in prima serata!" (clicca qui per vederlo).

© Riproduzione Riservata.