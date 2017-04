APB/ Anticipazioni puntata 18 aprile 2017: Scott sta per incastrare Gideon?

APB, in prima Tv assoluta su Fox

APB, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, martedì 18 aprile 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di APB, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "Perdita di segnale". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati: Gideon (Justin Kirk) dà una festa con tutti gli agenti del Dipartimento in seguito agli ultimi successi. La Murphy (Natalie Martinez) lo informerà poco dopo che Scott ha richiesto il trasferimento di uno degli ufficiali e che i piani alti non vedono di buon occhio la loro unione. Verranno interrotti tuttavia da una chiamata APB da parte di James (Michael Graziadei) che segnaala una rapina in corso. Una volta sul posto, alcuni poliziotti sono già stati uccisi, ma i rapinatori vengono catturati nello stesso momento. Più tardi, Ada (Caitlin Stasey) informa Gideon di una segnalazione di violenza domestica ai danni di un 15enne, ma l'ingegnere non può intervenire senza che il reato sia in corso. Nonostante l'arresto di James, la Polizia non ha alcuna prova per dimostrare che è responsabile della rapina. Vista la risposta, Ada chiede al suo spacciatore di eliminare l'uomo su cui ha ricevuto la segnalazione. Gideon invece decide di sfruttare il nervosismo di James nel sentir parlare del suo quartiere ed invia alcuni agenti sul posto per seminare confusione. Fa in modo che il sospettato assista via cavo all'indagine. Gideon analizza il battito di James grazie ad un dispositivo al di sotto della sedia e nota che il suo livello di stress aumenta non appena la volante si avvicina ad una strada in particolare. Nonostante riescano ad ingannarlo, James intuisce il tranello, ma sotto le pressioni di Murphy rivela infine in quale luogo si nascondano i complici. Gideon fa scender ein campo il drone, ma nota che Ada non è alla sua postazione. Si trova infatti in un negozio di alimentari, dove provoca il blocco della carta di credito del suo sospettato ed infine segnala un reato in corso. Provoca il bersaglio in modo che la colpisca poco prima dell'arrivo della Polizia. La Murphy e Gideon trovano invece un forte quantitativo di esplosivi nella struttura segnalata da James, ma non c'è alcun indizio sul luogo in cui colpiranno. Gideon nota tuttavia che la presenza di una cartina digitale sulla parete indica la presenza dei criminali a Chicago, in una zona particolare dove la Murphy fa confluire tutte le forze dell'ordine possibili. I criminali stanno infatti prendendo di mira un portavalori che attraverserà una precisa strada. Ada tuttavia dovrà fare i conti con la moglie del sospettato che ha fatto catturare, che le sottolinea come il suo intervento abbia solo peggiorato la sua situazione in casa.

APB, ANTICIPAZIONI DEL 18 APRILE 2017, EPISODIO 4 "PERDITA DI SEGNALE" - Brandt viene inviato sotto copertura per incastrare un trafficante d'armi, che sta fornendo dei proiettili speciali ad una comunità che gestisce il traffico di droga in città. La missione presenterà tuttavia un problema: come ottenere la fiducia del criminale ed organizzare un incontro senza che scopra l'inganno? Gideon ha come sempre un'idea originale che prevede l'uso della tecnologia. L'ingegnere, infatti suggerirà di incorporare un filo estremamente sottile nel tessuto della giacca dell'agente, redendo così l'intero rivestimento un trasmettitore. Intanto, il marito di Murphy, Scott, interroga l'agente Reyes perchè si trovava sulla scena del crimine quando un drone di Gideon ha presentato un'anomalia. Sospetta infatti che proprio il dispositivo dell'ingegnere potrebbe aver portato alla morte dell'ufficiale.

