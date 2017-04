Alessio Boni/ L'attore veste i panni di Giovanni Franza in "Di padre in figlia": carriera e curiosità

Alessio Boni

Alessio Boni, carriera e vita privata dell'attore: da Incantesimo a i Duellanti - Scopriamo chi è Alessio Boni protagonista della fiction Di padre in figlia. Nasce nei pressi del Lago d'Iseo, secondo di tre figli, padre artigiano e madre casalinga. Dopo alcuni ruoli minori in fiction e film, nel 1998 è protagonista della miniserie tv La donna del treno. Ma raggiunge la popolarità quando è il protagonista, insieme a Valentina Chico, di Incantesimo (2000-2001). La svolta nella sua carriera arriva nel 2003 con La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana con Luigi Lo Cascio e Fabrizio Gifuni vincitore della sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes 2003 e di altri numerosi premi, grazie al quale ottiene il Nastro d'argento come miglior attore protagonista 2004. Recentemente, nel 2014, è andato in onda su Rai 1 il terzo capitolo della fiction Gli anni spezzati, dove interpreta l'ingegnere Giorgio Venuti, dirigente della Fiat Mirafiori. Nel 2015 debutta alla cinquantottesima edizione del Festival dei due Mondi di Spoleto con l'opera teatrale I Duellanti.

Alessio Boni veste i panni di Giovanni Franza in "Di padre in figlia": tutto sul nuovo ruolo - "Di padre in figlia" è la nuova serie di Rai 1 scritta da Cristina Comencini, prodotta da Rai Fiction e Bibi Film e diretta da Riccardo Milani al via martedì 18 aprile in prima serata. La serie racconta un periodo storico ricco di rivendicazioni e lotte sociali, prima fra tutte quella delle donne per la loro emancipazione e per la parità dei diritti con gli uomini. Alessio Boni sembra trovarsi perfettamente a suo agio nei panni di Giovanni Franza, emigrato giovanissimo in Brasile che torna nella sua città, imprenditore senza scrupoli, padre e marito falso. Il suo atteggiamento e modo di fare gli si ritorcerà contro, quasi nulla infatti andrà come avrebbe voluto e immaginato. Queste alcune dichiarazioni di Alessio Boni sul personaggio interpretato: "Non era cattivo,non era un criminale, ma era mio nonno e vostro nonno, perché all’epoca comportarsi così era normale…”.

