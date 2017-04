Amici 2017 / Ed. 16 anticipazioni registrazione e news: Andreas vincitore nella sezione ballo? Ecco perchè

Andreas Muller

Amici 2017, Andreas Muller vincerà il circuito danza? Gli indizi della nuova registrazione parlano chiaro - Le registrazioni di Amicivanno avanti e con queste purtroppo anche gli addii degli allievi. Ricapitolando in gara sono rimasti per i Blu: Andreas Muller, Federica Carta, Riccardo Marcuzzo e Cosimo Barra; per i Bianchi invece: Shady, Mike Bird, Sebastian Melo e Thomas Bocchimpani. Ci si inizia a chiedere quindi chi possa vincere il programma ma anche chi possa conquistare il primo posto nel circuito danza. Proprio su questo secondo aspetto, e soprattutto dopo l'ultima registrazione, l'ago della bilancia sembra pendere verso Andreas Muller. Finora è stato l'unico ballerino a non finire al ballottaggio nè tantomeno a rischiarlo. Sempre preservato da Elisa e dai professori, Andreas ha sempre conquistato grandi apprezzamenti da parte degli insegnanti e soprattutto dei giudici del serale.

Proprio nella nova registrazione del serale, Andreas ha ricevuto anche i complimenti di Raz Degan, che ha trovato in lui un ballerino ormai professionista; in più in questa Andreas si è esibito ben quattro volte, più di tutti i compagni della scuola di Amici. Tutti questi aspetti ci portano a sospettare che possa essere destinata proprio a lui la vittoria nel circuito danza di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Ricordando anche l'incidente che lo scorso anni gli ha impedito di esordire al serale proprio dopo aver conquistato l'ambita maglia, possiamo dire che anche il pubblico del talent ne sarebbe entusiasta.

