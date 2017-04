Amici 2017/ Video, Andreas Muller e Cosimo Barra cantano scatenati e scoppia la polemica: ecco perchè

amici 2017 Squadra Blu

Amici 2017, Andreas e Cosimo cantano scatenati ma su web gridano al complotto e scoppia la polemica - Se nella casetta dei Bianchi è stata da poco ritrovata la serenità e l'allegria, questa nella casetta dei Blu non è mai mancata. Siamo infatti abituati nel corso del daytime a siparietti divertenti che hanno come protagonisti i componenti della squadra di Elisa, come quello che oggi ha visto protagonisti Andreas Muller e Cosimo Barra. Nel videobox i due si sono scatenati in canzoni neomelodiche, divertendo il pubblico a casa e soprattutto i fan dei Blu; eppure sul web non tutti hanno apprezzato. E non per le discutibili doti canore dei due ballerini, ma per la scelta degli autori di Amici di mandare in onda con maggiore insistenza i Blu rispetto ai Bianchi.

Ecco perchè sulla pagina Facebook di Amici si leggono commenti come: "Ma il senso di tutto questo qual è?! Far capire che i blu lavorano più degli altri? Poi mi vengono a dire che Federica, Riccardo e company non sono raccomandati...ma se è evidente alla luce del sole dato che gli unici che inquadrano sono solo e sempre loro!" e ancora "Ho visto più Stefano e Marcello oggi che i Bianchi, ma ci rendiamo conto?" e la polemica non si ferma qui "Ma è veramente vergognoso tutto i sui blu ma i bianchi ci sono ancora? ?? Capito che volete far vincere a tutti i costi i blu". Un'idea quindi condivisa da molti quella che si voglia dar maggior luce alla squadra Blu rispetto alla Bianca, una polemica che per ora non sembra arrestarsi.

