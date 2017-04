BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane 19 aprile: Thomas e RJ sotto pressione, sono loro i veri colpevoli?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 19 APRILE: RIUNIONE D'EMERGENZA ALLA FORRESTER - Le conseguenze della sfilata della Specta Fashions continueranno ad essere grandi protagoniste anche nella puntata di Beautiful che andrà in onda domani negli Stati Uniti. In essa infatti Steffy deciderà di convocare una riunione di massima urgenza per capire chi abbia causato questa fuoriuscita di informazioni. Non sarà difficile addossare le colpe di questo boicottaggio a Coco, di cui pochi si fidavano fin dall'inizio. Nicole, Maya e Nicole avevano dichiarato in varie occasioni di temere che la Spectra fosse degna erede di Sally Senior e avevano espresso la propria intenzione di tenere gli occhi aperti. Non si parlerà soltanto di passato ma anche di futuro: i modelli progettati per la presentazione della nuova collezione della Forrester Creations non potranno più essere utilizzati. Per questo sarà necessario pensare ad una nuova strategia in tempi rapidissimi. La casa di moda riuscirà a risollevarsi da questo ennesimo affronto?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 19 APRILE: STEFFY FURIOSA CON THOMAS E RJ - Domani a Beautiful si tornerà a parlare dei colpevoli del boicottaggio ai danni della Forrester Creations e non sarà difficile addossare le colpe a Coco e alla sua famiglia. Ma chi ha permesso che le Spectra si insinuassero così tanto nella casa di moda rivale? Steffy avrà due nomi che saranno inevitabilmente vittime dei suoi rimproveri. Thomas e RJ hanno creduto nella buona fede di Sally e Coco e hanno commesso un grave errore: per questo la CEO sarà molto arrabbiata con i suoi fratelli, ai quali chiederà di porre fine a frequentazioni di ogni tipo con le due Spectra. Nulla di tutto questo dovrà infatti ripetersi d'ora in avanti! I figli di RJ, a loro volta molto scossi per quanto accaduto, faticheranno ad ammettere i propri sbagli limitandosi a precisare che mai si sarebbero aspettati un simile comportamento da Coco e Sally. Chiuderanno i ponti con loro una volta per tutte?

