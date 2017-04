BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: Eric si risveglia dal coma e chiama Quinn

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 18 APRILE: ERIC CHIEDE DI QUINN MA... - Dopo l'interruzione avvenuta il giorno di Pasquetta, Beautiful tornerà oggi su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. Tutti i Forrester si troveranno in ospedale al capezzale di Eric, ancora in coma dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito. Mentre tutti si interrogheranno sulle cause di questa tragedia, Quinn continuerà a dichiarare il suo amore per il marito e si dirà preoccupatissima per le sue sorti. Ma i figli e i nipoti dello stilista saranno molto duri nei suoi confronti (soprattutto Steffy e Ridge) al punto da arrivare a proibirle di stare al fianco di Eric in questo difficile momento. Dal suo letto di ospedale, però, il patriarca darà finalmente un piccolo segno di ripresa: si riprenderà per qualche istante, pronunciando il nome della sua sposa. Quinn, sorridente, correrà da lui ma non farà in tempo ad arrivare. Pochi istanti dopo, infatti, Eric ricadrà nel suo sonno profondo, perdendo nuovamente i sensi e confermando i sospetti dei medici: la situazione del malato sarà ancora molto grave!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: THOMAS SI SENTE TRADITO! - La sfilata della Spectra Fashions è stata un durissimo colpo per Thomas. Nelle puntate americane di Beautiful, infatti, il rampollo Forrester aveva deciso di essere presente all'evento anche se la sua storia d'amore con Sally era giunta al termine. Voleva, infatti, essere al fianco dell'amata, sostenendola in un giorno tanto importante per complimentarsi con lei dei suoi grandi progressi. Ma di fronte ai modelli Forrester, il mondo gli è caduto addosso! Uno sguardo felice si è trasformato in pochi istanti in vera e propria delusione, alla quale ha fatto seguito un duro scontro con la rossa. E Sally non ha potuto negare l'inevitabile! Mentre Thomas ha cominciato a pensare di essersi sbagliato pensando che tra lui e la Spectra fosse possibile avere un futuro insieme, proprio i pensieri di quest'ultima sono improvvisamente cambiati: ha fatto la cosa giusta rubando i modelli della Forrester Creations? Il successo lavorativo purtroppo non segnerà la sua felicità, al contrario: quello della sfilata sarà per lei un giorno molto triste...

