BELEN RODRIGUEZ/ News: video, giochi in piscina col nonno e zia Cecilia per Santiago (18 aprile)

Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: GIOCHI IN PISCINA CON NONNO E ZIA CECILIA PER IL PICCOLO SANTIAGO, VIDEO - Pasqua in Toscana per Belen Rodriguez e la sua famiglia. La showgirl argentina ha infatti deciso di trascorrere lì in quelle splendide campagne queste vacanze insieme alle persone a lei più care: i genitori, la sorella Cecilia, il figlioletto Santiago e il fidanzato Andrea Iannone. Come sempre nonna Veronica Cozzani ha documentato diversi momenti della vacanza sulla sua pagina Instagram con video e foto. Vediamo quindi un ritratto della mamma di Belen in questo rifugio di “pace e amore”, gli splendidi paesaggi delle colline attorno alla tenuta dove i Rodriguez hanno trascorso la Pasqua, le prelibatezze che hanno gustato, l’affascinante facciata della villa ricoperta di meravigliosi fiori gialli. Come tutte le nonne Veronica va pazza per il suo nipotino e infatti Santiago è l’altro grande protagonista dei contenuti multimediali. In un video lo guardiamo mentre assaggia il mate, bevanda tipica argentina, per poi cercare l’attenzione della mamma per farle vedere cosa beve (clicca qui per vedere il video). Un altro video ce lo mostra mentre fa il bagno con nonno Gustavo e zia Cecilia: quest’ultima gli raccomanda di tenere la bocca chiusa per non bere ma lui pensa solo a stringersi al nonno, a cui è aggrappato (Clicca qui per vedere il video). Infine lo vediamo in un altro momento di gioco in piscina con il nonno, mentre Veronica li guarda ridendo e li riprende, stando al “gioco” scelto dal bimbo. Clicca qui per vedere il video.

