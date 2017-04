Belen Rodriguez/ Marco Borriello? Mi cacciò da casa. Ho avuto solo 10 uomini, ho detto molti no…

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez a Selfie con Stefano De Martino ma con qualche difficoltà: le confessioni della showgirl - La copertina del nuovo numero di Chi, in edicola domani, è dedicata a due amate donne dello spettacolo: Belen Rodriguez e Simona Ventura. Oltre a confermare la sua partecipazione alla nuova edizione di Selfie - Le cose cambiano, la Rodriguez svela anche le difficoltà nate nell'accettare questo incarico, vista la presenza nello show del suo ex Stefano De Martino. «Spesso mi hanno accusata di voler vivere di gossip e così ho pensato: “Non voglio ricominciare questo teatrino”, anche perché stiamo facendo un bel lavoro e non deve essere coperto dalle chiacchiere», ha spiegato la showgirl argentina facendo chiaro riferimento al rapporto con l'ex marito. Le titubanze sono quindi nate dal non voler ricevere critiche nè tantomeno supposizioni sul rapporto con Stefano, anche perchè ad oggi il suo cuore è tutto per Andrea Iannone. E a proposito di uomini, con un passo indietro Belen parla anche di quelle che sono state le sue più famose relazioni, svelando retroscena inediti.

Belen Rodriguez si svela: dai ritocchini al rapporto con Marco Borriello (che la cacciava di casa!) - «Sai quanti uomini ho avuto nella vita? Dieci. Sono pochi rispetto ai “no” che ho detto - svela Belen Rodriguez al settimanale Chi, che continua - In realtà ho avuto solo quattro fidanzati, siamo sotto la media. Pensa che sono andata in discoteca per la prima volta a 17 anni e ho fatto l’amore a 18!». È Simona Ventura però a raccontare che nel 2008 Belen chiese di fare l'Isola "per prendere una piccola casa in affitto visto che il mio fidanzato (Marco Borriello, ndr) ogni volta che litighiamo mi vuole mettere le valigie fuori dalla porta”. Belen Rodriguez, scherzosa, sottolinea come ora siano cambiate le cose visto che è lei a mandare via gli uomini, poi sposta l'attenzione sulla questione 'chirurgia plastica' e ammette quali sono i suoi ritocchini: «Pensano tutti che sia rifatta da capo a piedi! Confesso che ho fatto qualche punturina in viso ma sono arrivata alla conclusione di non fare più niente. A 21 anni ho rifatto il seno perché ero nel mondo dello spettacolo e mi sentivo insicura, ma se tornassi indietro non lo rifarei. La chirurgia deve puntare all’armonia, alla sottrazione, ma lo capisci con l’età e con gli errori» conclude.

© Riproduzione Riservata.