Cristiana Capotondi/ L'attrice è Maria Teresa in "Di padre in figlia": dal femminismo alla vita privata

Cristiana Capotondi (Instagram)

Cristiana Capotondi è Maria Teresa in "Di padre in figlia": l'attrice racconta delle affinità col suo personaggio - Cristiana Capotondi torna protagonista in tv con Di padre in figlia, la fiction in quattro puntate che andrà in onda su Raiuno dal 18 aprile. Si tratta si una saga familiare, ambientata a Bassano del Grappa in cui la Capotaondi interpreta Maria Teresa, la figlia maggiore di Giovanni Franza (interpretato da Alessio Boni), figlia diligente e molto studiosa. Ma la fiction è impregnata proprio dal confronto - scontro tra padre e figlia, metafora di una situazione più ampia che caratterizza poi l'intera fiction. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Cristiana Capotondi confessa di aver ritrovato nel suo personaggio alcune affinità, come la diligenza di Maria Teresa_ «Secchiona non lo so. Certo, per me studiare è stato importante. Già mia nonna si era laureata, mia madre è laureata e ha sempre lavorato: è farmacista. Il fatto che io abbia cominciato a fare l’attrice da bambina e già guadagnassi non ha mai messo in discussione la questione università».

Cristiana Capotondi è Maria Teresa in "Di padre in figlia": il femminismo e la decisione di non avere figli - Se si parla di vita privata, uno dei tempi più "scottanti" che riguardano Cristiana Capotondi è sicuramente la decisione di non avere figli. «Si può vivere la maternità senza diventare madri. - dichiara la nota attrice a Vanity Fair, dove ancora spiega - Io la vivo attraverso il rapporto con i figli delle mie amiche e, da cinque mesi, con Benedetta, figlia di mia sorella». Cristiana si dice comunque una convinta femminista e racconta cosa vuol significare davvero per lei questo termine: «In famiglia ne ho sentito parlare poco perché mia madre, benché appartenga a quella generazione, non ha partecipato in prima persona a certe battaglie. L’ho scoperto fuori casa e penso che non sia un processo finito, anzi. Le donne hanno ancora molta strada da fare, soprattutto nel dialogo con gli uomini e nel modo di gestire il potere».

© Riproduzione Riservata.