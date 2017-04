DEVIL'S KNOT - FINO A PROVA CONTRARIA/ Su Rai 4 il film con Reese Whiterspoon (oggi, 18 aprile 2017)

Devil's Knot - Fino a prova contraria, film prima serata

DEVIL'S KNOT - FINO A PROVA CONTRARIA, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 18 APRILE 2017: IL CAST - Devil's Knot - Fino a prova contraria, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 18 aprile 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di genere thriller e drammatica dal titolo originale Devil’s Knot, è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2013 dalla Worldview Entertainment mentre la regia è di Atom Egoyan. Nel cast sono presenti Reese Whiterspoon, Colin Firth, Mireille Enos e Dane DeHaan. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

DEVIL'S KNOT - FINO A PROVA CONTRARIA, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 18 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato nel lontano 1993 in una città nei pressi di Arkansas e precisamente a West Memphis. Questa piccola cittadina si è sempre contraddistinta per il proprio carattere religioso e per la tranquillità e normalità di vita. Tuttavia, un giorno accade qualcosa che sconvolge per sempre le vite degli abitanti di West Memphis. Infatti scompaiono dalle loro abitazioni e quartieri nello stesso giorno tre bambini di otto anni. A questo punto è il panico generale, si inizia però immediatamente a indagare per capirne di più e trovare i tre poveri bambini. Purtoppo però le indagini non conducono all’esito sperato in quanto dopo una lunga ed estenuante ricerca si ritrovano i corpi dei tre bambini senza vita. I tre poveri bambini sono stati picchiati, legati con i lacci delle proprie scarpe ed infine annegati. Il paese è incredulo e sgomento di fronte a tanta violenza e sofferenza, ma le indagini non si fermano e la polizia che indaga sul caso nonché la stessa comunità, si convince sempre più che questi tre omicidi possono essere ricondotti in qualche modo ad una sorta di rito satanico in quanto ci sono molti elementi che lo lasciano ipotizzare come ad esempio la violenza inaudita utilizzata nonché l’abuso sessuale che le tre pover vittime hanno subito. Man mano che trascorre il tempo e quasi a distanza di un mese dal quel tragico avvenimento il dipartimento di polizia fa arrestare tre giovani del posto, si tratta di tre adolescenti completamente incensurati. Anche se a disposizione della polizia non vi sono prove per accusarli, viene deciso che i tre sono i colpevoli di quegli efferati omicidi.

